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«Яндекс Маркет» выровнял тарифы для продавцов с разными моделями продаж: торгующих со склада маркетплейса и с собственного склада

В «Яндекс Маркете» новые тарифы на размещение начнут действовать для партнеров с 1 сентября 2026 г. Маркетплейс выровнял тарифы для продавцов так, чтобы стоимость размещения при продажах с собственного склада (FBS) была максимально приближена к комиссии при работе через склад маркетплейса (FBY). Благодаря этому партнерам «Маркета» будет проще комбинировать разные модели продаж и гибко распределять товары между нужными складами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше стоимость тарифа при продажах с собственного склада сильно зависела от скорости, с которой продавец отгружал товары маркетплейсу. Так, при среднем времени отгрузки до 36 ч партнер получал скидку на размещение 4 процентных пункта (п. п.), а до 28 ч еще — 7 п. п. Однако большинство продавцов не укладывались в такие сроки. Поэтому «Маркет» отказался от такой системы и приблизил базовые тарифы для модели FBS к тарифам для модели FBY.

Цена тарифов выровняется также и для тех продавцов, которые работают по подписке на сниженную комиссию. Например, для продавцов детских товаров, торгующих по FBS-модели с подпиской, стоимость размещения снизится с 16% до 9% — как в модели FBY.

Для продавцов, торгующих со склада маркетплейса, «Маркет» снизил стоимость хранения и прямых транзитных поставок. До конца года на эти услуги будет действовать скидка до 90%. Так продавцы, работающие по FBY-модели, смогут не только выгодно хранить товары на складах маркетплейса, но и гибко распределять их между разными регионами.

В преддверии высокого сезона для продавцов «Маркета» также стал доступнее кредитный инструмент «Быстрые выплаты» — чтобы партнеры могли получать деньги за проданные товары раньше стандартного срока. Теперь переплата по быстрой выплате за весь срок стала меньше, новая ставка — от 1,9% в месяц вместо 2,5%.

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