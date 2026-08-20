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В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность подавать заявки на выкуп облигаций по оферте

Инвесторы могут подавать заявки на участие в put-оферте по облигациям в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций». Это упрощает процесс управления портфелем долговых ценных бумаг. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Put-оферта – условие выпуска облигаций, которое позволяет клиенту в установленную дату предъявить бумаги к выкупу эмитентом по заранее определенной цене. Такая возможность особенно актуальна, если инвестор хочет пересмотреть структуру портфеля, зафиксировать доходность или воспользоваться правом досрочного выхода из конкретного выпуска, учитывая изменившуюся купонную ставку по облигации, которая начинает действовать после проведения put-оферты.

Новая функция делает процесс участия в офертах более доступным и удобным. В приложении «БКС Мир инвестиций» пользователь может выбрать нужный выпуск облигаций, ознакомиться с параметрами предстоящей оферты и подать заявку в несколько кликов. Сервис помогает инвестору контролировать важные корпоративные события по бумагам в портфеле и своевременно принимать решения.

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Запуск нового сервиса продолжает развитие мобильного приложения «БКС Мир инвестиций» как единой платформы для управления инвестициями.

Функция доступна всем пользователям приложения «БКС Мир Инвестиций» на платформах iOS и Android.

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