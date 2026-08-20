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В Чебоксарах ускорили мобильный интернет для новоселов

Жители и гости ещё одного жилого комплекса в столице Чувашской Республики получили доступ к устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. «МегаФон» усилил покрытие в Новоюжном микрорайоне вблизи застраивающегося ЖК «Кувшинка». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование оператора улучшило покрытие в квартирах и во дворах, включая спортивные и детские площадки. Теперь жители комплекса могут звонить родным по видеосвязи, работать удалённо, решать повседневные вопросы онлайн на скорости до 190 Мбит/c.

Инженеры развернули инфраструктуру связи с учётом перспективы роста микрорайона. Оборудование поддерживает сразу несколько диапазонов частот 4G и рассчитано на высокую нагрузку. Решение позволило охватить сигналом плотную городскую застройку и покрыть отдалённые помещения, подъезды, лифтовые.

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«Переезжая в новое жильё, люди рассчитывают на привычный цифровой комфорт. Особенно это важно для фрилансеров, которые работают непосредственно из дома. Мы учли запросы абонентов и усилили покрытие в районе улиц Пролетарской, Ленинского Комсомола, Машиностроителей. За месяц в локации уже прокачивают по 14,5 ТБ — объём порядка 10 тыс. обучающих вебинаров и фильмов в разрешении для смартфона», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.

Помимо жилого комплекса, новое оборудование оператора улучшило покрытие в окрестных парковых зонах, торговых и учебных заведениях, а также во Дворце культуры тракторостроителей и МФЦ.

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