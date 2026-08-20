Туризм в Новосибирске развивают с помощью Big Data МТС

МТС и Туристско‑информационный центр Новосибирска провели совместное исследование по развитию туристической инфраструктуры города на базе геоаналитической платформы «Геоэффект». С помощью инструментов Big Data партнеры выявили ключевые точки притяжения туристов, сформировали портрет целевой аудитории и определили приоритетные регионы, откуда в Новосибирск приезжает наибольшее число гостей. Полученные данные уже легли в основу новых коммуникационных и инфраструктурных решений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Анализ обезличенных данных МТС позволил Туристско‑информационному центру наглядно подтвердить и количественно оценить популярность отдельных локаций и мероприятий в Новосибирске. На базе этих сведений центр усиливает информационное сопровождение в точках притяжения: размещает печатные материалы, устанавливает указатели и инфоматы. Одной из неожиданных популярных локаций у туристов стал, например, Центральный рынок. Наиболее востребованные места и события также включат в календари и подборки достопримечательностей.

Особое внимание уделено формированию адресной информационной кампании: на основе данных о регионах, из которых приезжает больше всего туристов, ТИЦ совместно с медиапартнерами запускает точечное продвижение событий Новосибирска. Так, например, аналитики выяснили, что Новосибирск становится всё более популярным направлением не только для гостей из соседних регионов, но и для жителей Урала.

Кроме того, понимание «портрета туриста» помогает адаптировать контент и визуальные материалы под разные сегменты аудитории — например, делать акцент на деловой инфраструктуре для бизнес‑путешественников или на молодежных маршрутах для студентов.

«Сотрудничество с Туристско‑информационным центром Новосибирска — важный шаг в применении больших данных для развития городской среды и индустрии гостеприимства. Платформа „Геоэффект“ позволяет увидеть реальную картину потоков туристов, а не опираться на предположения. Эти данные помогают принимать обоснованные решения — от размещения информационных материалов до планирования инфраструктуры. Кроме того, недавно на платформе появились три новые функции, ключевой из которых стал ИИ-расшифровщик для саммаризации аналитики. Мы рады, что наши технологии становятся инструментом для роста туристического потенциала города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Для эффективной работы Туристско-информационного центра города Новосибирска всегда большим подспорьем являются любые сервисы сбора статистической и аналитической информации. Так как чем больше информации о наших гостях мы получаем, тем лучше можем подстраивать под них систему работы. Например, язык сайта и соцсетей, визуальный вид материалов сильно будет отличаться в зависимости от того деловой это турист или, например, странствующие студенты. Традиционные методы сбора информации — численная статистика, опросы, отчёты отелей — часто не дают полной картины. Сервис «Геоэффект» понравился визуальностью картинки. Тепловая карта точек притяжения поможет нам обоснованно развивать туристическую инфраструктуру именно там, где она нужна», — сказала начальник туристско‑информационного отдела Туристско-информационного центра Новосибирска Полина Найденова.