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Собраться в школу стало на 12% дешевле

По данным АТОЛ, ИТ-поставщика в ритейле, средняя цена покупки базового школьного комплекта в январе-августе 2026 г. снизилась на 12% относительно аналогичного периода 2025 г. и составил 4,88 тыс. руб. В расчет вошли рюкзак, набор тетрадей, пенал, набор цветных карандашей, набор шариковых ручек, чернографитовый карандаш, линейка, набор из двух клеев-карандашей, пластилин, дневник, набор стирательных резинок и комплект обложек для тетрадей и учебников. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

Снижение цен охватило большинство категорий. Сильнее всего подешевели линейки — на 26%, до 93 руб. Набор шариковых ручек снизился в цене на 18%, до 236 руб., набор из двух клеев-карандашей — на 17%, до 173 руб. При этом спрос на клей-карандаш вырос на 50%, а на линейки — на 19%. Комплект обложек для тетрадей и учебников подешевел на 7% — до 301 руб. — при незначительном росте спроса на 4%.

Акварельные краски подешевели на 21% — до 300 руб. — при росте продаж на 21%. Набор тетрадей снизился в цене на 15% — до 255 руб., — однако их стали покупать на 5% реже. Другие товары для рисования и творчества также подешевели при заметном росте спроса. Кисточки для рисования снизились в цене на 8% — до 197 руб. — а их стали покупать почти вдвое чаще: спрос вырос на 91%. Пластилин подешевел на 10% — до 288 руб. — при росте продаж на 21%. Гуашь снизилась в цене на 6% — до 286 руб. — при падении спроса на 15%.

Среди аксессуаров настольные лампы подешевели на 10% — до 1,15 тыс. руб. — и их стали покупать на 9% реже. Мешок для сменной обуви снизился в цене на 16% — до 315 руб. — а спрос на него упал на 35%. Рюкзаки подешевели на 6% — до 2,66 тыс. руб. — при практически стабильном спросе: минус 1%.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Технические аксессуары показали рост цен и спроса. Наушники с микрофоном подорожали на 4% — до 1761 руб. — при росте продаж на 2%. Веб-камеры прибавили в цене 2% — до 2,77 тыс. руб. — а их стали покупать на 9% чаще. Единственным товаром из всей выборки с заметным ростом цены стал чернографитовый карандаш — плюс 14%, до 33 руб. — при росте спроса на 19%.

Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по 98 млн чеков за январь-август 2025-2026 гг.

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