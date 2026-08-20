Школьники из Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создали «умную» вентиляцию, сохраняющую до 80% тепла

Выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученики инженерного класса школы № 1392 разработали электронный блок управления для системы вентиляции с рекуперацией тепла. Устройство автоматически проветривает помещение, не открывая окон, и сохраняет до 70–80% тепловой энергии, что особенно актуально для регионов с холодным климатом. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

«Мы хотели решить проблему, с которой сталкиваются все жители холодных регионов: как проветривать помещение, не теряя тепло. Наша система автоматически подает свежий воздух, забирая тепло у отработанного. Это не только экономит деньги на отоплении, но и создает здоровый микроклимат без сквозняков», — сказали Эрика Кетешева и Никита Меркулов, выпускники Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

По санитарным нормам, в жилых помещениях должен обеспечиваться постоянный воздухообмен — не менее 30 м³/ч на человека. Однако в условиях российской зимы, когда холода длятся до девяти месяцев, проветривание через открытые окна приводит к быстрому охлаждению и огромным расходам на отопление. Юные исследователи предложили решение — систему вентиляции с рекуперацией тепла. Принцип работы основан на передаче тепла от удаляемого воздуха к приточному через теплообменник. Это позволяет сохранять до 80% тепловой энергии, которую обычно теряют при проветривании.

«Ребята проделали серьезную инженерную работу: от анализа нормативов до создания действующего макета. Они собрали устройство и разработали полноценную систему управления с несколькими режимами работы. Это пример того, как школьники могут решать реальные задачи энергоэффективности», — сказали научные руководители проекта, старшие преподаватели Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Оксана Москаленко и Сергей Канаев.

В основе разработки — коаксиальный рекуператор (конструкция «труба в трубе»), которая обеспечивает встречный теплообмен без смешения потоков воздуха. Система управления построена на микроконтроллере и включает датчики температуры, влажности и концентрации углекислого газа (CO₂). Алгоритм автоматически поддерживает комфортный микроклимат: регулирует скорость вентиляторов, отслеживает качество воздуха и состояние фильтра. Испытания макета подтвердили эффективность: устройство обеспечивает нормируемый воздухообмен без потери тепла и без сквозняков, пыли и уличного шума.

«Детский технопарк «Альтаир» — это пространство, где школьники могут воплощать сложные инженерные проекты с реальным прикладным потенциалом. Проект Эрики и Никиты показывает, что наши выпускники способны создавать технологии, которые могут быть востребованы в строительстве и ЖКХ. Мы гордимся тем, что помогаем ребятам делать первые шаги в инженерии», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.