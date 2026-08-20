RUVDS провел первое FM-вещание из стратосферы над Северным полюсом

Хостинг-провайдер RUVDS осуществил эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Один из пусков стал первым в истории случаем FM-радиовещания из стратосферы в диапазоне бытовых УКВ-приемников. Проект был реализован совместно с компанией «Стратонавтика», Мурманским арктическим университетом, Госкорпорацией «Росатом» и радио «Маяк». Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Первый запуск был произведен непосредственно над Северным полюсом — в точке 90°00′00″ северной широты. Стратосферная платформа, оснащенная специализированным передатчиком, поднялась на высоту более 30 тыс. метров и провела сеанс вещания в общедоступном FM-диапазоне. Выбор локации был не случаен: в районе Северного полюса отсутствуют как индустриальные помехи, так и регуляторные ограничения на вещание в гражданском диапазоне, что сделало его идеальным полигоном для испытаний.

«Мы протестировали концепцию, которая в перспективе способна обеспечить покрытие радиостанцией всей территории России со спутника. FM-вещание из стратосферы в диапазоне бытовых УКВ-приемников, насколько нам известно, было осуществлено впервые. Это был исключительно сложный эксперимент — и с инженерной, и с логистической точки зрения, — но результат полностью оправдал усилия», — сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Второй запуск состоялся в районе Земли Франца-Иосифа. В ходе него была испытана возвращаемая стратосферная платформа, которая после выполнения программы, преодолев более 100 километров, успешно вернулась в заданную точку. Платформа была оснащена комплексом датчиков и экспериментальной мультиспектральной камерой; полученные данные будут использованы для оценки климатических изменений, мониторинга популяции морских млекопитающих и отслеживания обстановки на Северном морском пути.

Технологическим партнером обоих запусков выступили аэрокосмическая лаборатория «Стратонавтика» и RUVDS. Хостинг-провайдер предоставил собственное оборудование и программный стек на базе протокола Console Gate — совместной разработки компании и ОКБ «Пятое поколение» (АО «ОКБ5»). Решение обеспечило SSH-доступ к бортовому оборудованию стратосферных платформ поверх MQTT-обмена, что позволило операторам взаимодействовать с аппаратами как с обычными удаленными серверами, не погружаясь в низкоуровневую специфику радиообмена.