«Ростелеком» вступил в Ассоциацию участников рынка робототехники

«Ростелеком» вступил в Национальную ассоциацию участников рынка робототехники (НАУРР). НАУРР объединяет организации, содействующие производству, внедрению и использованию робототехники в российской промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Вступление в ассоциацию отвечает стратегии «Ростелекома» по развитию в качестве многопрофильной цифровой компании с уникальным сочетанием цифровой инфраструктуры, ИТ-активов, технологий и отраслевой экспертизы.

В рамках этой стратегии «Ростелеком» делает ставку на создание комплексной платформы промышленной роботизации, которая объединяет робототехническое оборудование, системы мониторинга и диспетчеризации, промышленное ПО, компьютерное зрение, защищенную передачу данных и сервисную эксплуатацию в едином контуре.

Компания уже реализует пилотные проекты в сфере промышленной роботизации на российских предприятиях. Для этого «Ростелеком» развивает партнерства с технологическими вендорами, интеграторами и центрами отраслевых компетенций, в частности «ДАО Тех», что позволяет подбирать оптимальные решения под задачи заказчиков.

Одним из примеров таких проектов стала поставка роботизированного технологического комплекса на Волгоградский литейно-механический завод (ВЛМЗ). Проект реализован под ключ и стал примером комплексной роботизации сварочных операций для высокоответственных компонентов железнодорожной автоматики и телемеханики.

Иван Беров, вице-президент «Ростелекома»: «Сегодня промышленная роботизация в России во многом остается рынком отдельных проектов: под каждую производственную задачу заново подбираются оборудование, программное обеспечение, интеграционные и сервисные решения. Следующий этап развития отрасли мы связываем с переходом к платформенной модели, которая позволит объединять эти элементы в единый контур и переходить от штучных внедрений к тиражируемым решениям. Для предприятий это, прежде всего, возможность быстрее запускать проекты автоматизации, снижать сложность их реализации и получать понятный результат под конкретную производственную задачу».