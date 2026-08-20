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Российские ИТ-компании укрепляют позиции в цифровизации промышленности Узбекистана

Узбекистан наращивает цифровизацию промышленности, энергетики, нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. На рынке формируется несколько прикладных направлений спроса. В ТЭК речь идет о цифровом управлении разведкой, бурением, производственными активами и затратами. На 2026 г. запланирована передача «Узбекнефтегазу» 30 новых перспективных участков для геологоразведки с применением современных технологических решений и сейсмического моделирования 2D/3D. Благодаря чему, централизованная система цифрового управления бурением должна сократить сроки бурения скважин до 45%, а стоимость строительства до 35%. Эти показатели относятся к расчетному эффекту от внедрения, а не к уже достигнутому результату. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В горнодобывающей промышленности цифровизация уже затрагивает управление оборудованием и производственными данными. Алмалыкский горно-металлургический комбинат создал Центр цифрового управления, который контролирует процессы на трех медно-обогатительных фабриках и анализирует данные более чем с 20 тыс. единиц оборудования с применением ИИ. В рамках стратегии «Цифровой АГМК – 2030» уже реализовано более 70 проектов. Такие проекты требуют промышленной аналитики, интеграции с оборудованием, надежной ИТ-инфраструктуры и защиты данных.

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В энергетике спрос связан с цифровым управлением электросетями, диспетчеризацией и учетом электроэнергии. Узбекистан планирует в течение пяти лет привлечь $4 млрд в развитие энергетической инфраструктуры и цифровое управление. В 2025 г. в рамках шести инвестиционных проектов общей стоимостью $259,2 млн запланирован запуск новых подстанций и строительство 485 км линий электропередачи с цифровым управлением. Для ИТ-интеграторов это рынок, где важны устойчивость решений, промышленная эксплуатация и работа с критической инфраструктурой.

«В Узбекистане цифровизация промышленности быстро становится управленческой задачей. Заказчикам нужны решения, которые помогают видеть производство, контролировать затраты, связывать данные с оборудованием и повышать надежность инфраструктуры. Для Softline такой рынок интересен именно комплексностью: здесь востребованы интеграция, облачная и ИТ-инфраструктура, кибербезопасность, аналитика и поддержка внедрений, – сказал Роман Яшин, директор ГК Softline в Центральной Азии. – Рост спроса на соответствующие ИТ-услуги в Узбекистане будет зависеть не только от бюджетов, но и от способности поставщиков доказывать экономический эффект. Заказчики будут оценивать, насколько решение совместимо с действующим оборудованием, выдерживает промышленную эксплуатацию, защищает данные и помогает управлять затратами. Для российских ИТ-компаний это повышает требования к локальной экспертизе и качеству внедрения, но одновременно открывает возможность закрепиться в проектах, где важна не разовая поставка, а долгосрочная работа с цифровой инфраструктурой предприятия».

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