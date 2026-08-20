Поиск по фото, анализ отзывов, цифровой гардероб и не только — Ozon рассказал, что россияне ждут от маркетплейсов

Ozon опросил более 1000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, как часто и зачем они заходят на маркетплейсы, а также какие функции, по их мнению, могли бы сделать поиск товаров удобнее. По данным опроса, маркетплейсы уже стали частью повседневных цифровых привычек: 42% россиян заходят туда несколько раз в день, 26% — примерно раз в сутки, а еще 22% — несколько раз в неделю. При этом женщины заходят на такие площадки практически в 1,5 раза чаще мужчин. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Несмотря на высокий трафик посещения, пользователи выделяют нововведения, которые могли бы сделать использование площадок еще более удобным. Более половины россиян хотели бы пользоваться функцией поиска по фотографии — такой инструмент помогает найти понравившийся товар по снимку, не подбирая точные слова для запроса. Около 40% респондентов заинтересованы в инструментах для работы с отзывами, включая краткий анализ основных плюсов и минусов товара, а также проверку достоверности отзывов с помощью искусственного интеллекта.

Около трети россиян хотели бы пользоваться виртуальной примеркой по фото или видео и ИИ-помощником для подбора товаров, еще 19% — цифровым гардеробом, который помогает сочетать уже купленные одежду и обувь. Для 10% желаемой функцией на маркетплейсе стал сценарный шопинг, при котором искусственный интеллект собирает корзину под конкретную задачу — например, день рождения или выпускной. Примечательно, что женщины чаще мужчин заинтересованы в функциях для выбора одежды: виртуальную примерку отметили 40% женщин против 30% мужчин, а цифровой гардероб — 26% против 13%.

«На Ozon часть подобных решений пока находятся в разработке, а отдельные инструменты уже тестируются на практике. Так, в этом году мы запустили пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. В ИИ-режиме пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие вопросы — например, о бюджете, важных характеристиках товара или о том, для какой задачи он нужен. На основе ответов ассистент подбирает наиболее подходящие варианты, учитывая стоимость, сроки доставки, рейтинг и отзывы покупателей», — сказали представители Ozon.