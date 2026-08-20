Обновить гардероб к осени: продажи женской одежды и обуви выросли на треть год к году

Аналитики «Авито» изучили продажи одежды, обуви, сумок и аксессуаров на платформе. Оказалось, что россияне стали активнее покупать одежду к осени, и за год продажи во всех категориях увеличились. Самый заметный прирост показала женская одежда и обувь — на 38% и 32% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Женская одежда и обувь

Продажи женской одежды в июле 2026 г. в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. выросли на 38%. Чаще всего в этой категории покупали платья — на них пришлось 20% продаж. За год их стали покупать на 13% чаще, в среднем за 2,3 тыс. руб. Далее следует верхняя одежда с долей 14%. Ее продажи год к году выросли на 60%. Средняя цена составила 5,7 тыс. руб. Топ-3 замыкают пиджаки и костюмы с долей 10%. Их продажи выросли на 42%, средняя цена — 2,7 тыс. руб.

Женскую обувь за год стали покупать на 32% чаще. Наибольшей популярностью пользуются кроссовки и кеды — на них пришлось 28% продаж. Их стали покупать на 23% чаще, в среднем за 3,6 тыс. руб. 15% продаж пришлось на туфли, прирост за год составил 47%. В среднем их покупали за 2,4 тыс. руб. Далее следуют босоножки с долей 14% — их продажи выросли на 24%, а средняя цена составила 2,1 тыс. руб.

Мужская одежда и обувь

Продажи мужской одежды год к году выросли на 29%. В основном в этом разделе приобретали кофты и футболки (43% продаж). Их стали покупать на 20% чаще, в среднем за 2,7 тыс. руб. 14% продаж пришлось на верхнюю одежду, ее покупали на 44% чаще. Средняя цена составила 5,7 тыс. руб. Также в тройке лидеров — джинсы с долей 11%. За год продажи выросли на 41%, а средняя цена составила 3,1 тыс. руб.

Мужскую обувь в июле этого года покупали на 13% чаще, чем в июле 2025 г. Чаще всего это были кроссовки (53% продаж), прирост составил 5%, а средняя цена — 4,8 тыс. руб. На втором месте — кеды с долей 16%. Их стали покупать на 48% чаще, в среднем за 5,3 тыс. руб. 9% пришлось на ботинки и полуботинки — их продажи выросли на 28%, а средняя цена составила 5 тыс. руб.

Сумки и аксессуары

Продажи в категории «Сумки, рюкзаки и чемоданы» за год выросли на 24%. Чаще всего покупали сумки (67%), чемоданы (13%) и рюкзаки (12%). Продажи сумок выросли на 25%, в среднем они обходились в 4,5 тыс. руб. Чемоданы стали покупать на 11% чаще, в среднем за 1 тыс. руб., а рюкзаки — на 28%, в среднем за 3,4 тыс. руб.

Аксессуары год к году стали покупать на 27% чаще. В основном это были головные уборы (23%), очки (18%) и ремни и пояса (11%). Продажи головных уборов за год увеличились на 30%, средняя цена составила 2 тыс. руб. Очки покупали на 28% чаще, в среднем за 6,7 тыс. руб., а ремни и пояса — на 25%, в среднем за 2 тыс. руб.

Мода на ресейл

Примечательно, что доля одежды, обуви, сумок и аксессуаров, купленных на ресейле, в сравнении с июлем прошлого года осталась прежней или выросла. Так, на продажи женской одежды «с рук» годом ранее приходился 51%, а сейчас он достиг 53%. Доля ресейла в мужской обуви выросла с 26% до 28%, в аксессуарах — с 34% до 36%, а в сумках, рюкзаках и чемоданах — с 47% до 49%.

Заметнее всего на ресейле год к году выросли продажи перчаток и варежек (+72%), аксессуаров для волос (+69%) и женских брюк (+66%). Также «с рук» активно покупали женские сабо и мюли (+63%) и мокасины и лоферы (+62%).

«Сегодня ресейл становится все популярнее у пользователей — на «Авито» всегда можно найти уникальные вещи в отличном состоянии, винтажные и эксклюзивные айтемы. Либо просто купить что-то "как новое", но дешевле — так, женская одежда на ресейле в среднем стоит на 22% ниже новой, а обувь — на 32%. Также сэкономить можно на распродаже, где можно приобрести новые вещи по гораздо более выгодным ценам», — Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle «Авито».