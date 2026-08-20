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Microolap опровергает информацию о взломе и утечке клиентской информации

Компания Microolap, разработчик системы анализа сетевого трафика EtherSensor, зафиксировала попытку взлома сервиса. В результате атаки злоумышленники не получили прямого доступа к данным заказчиков и партнеров. Доступов к производственным системам и критически значимой информации не было. Инцидент никоим образом не повлиял на работу продукта — EtherSensor функционирует полностью автономно и не зависит от скомпрометированных периферийных узлов. Об этом CNews сообщили представители Microolap.

Специалисты Microolap устанавливают причины произошедшего с привлечением одного из крупнейших игроков российского рынка ИБ.

Ранее одна из киберпреступных группировок заявила об «успешной атаке» на внутреннюю систему Microolap и сервис EtherSensor, утверждая, что получила и затем удалила данные ряда крупных клиентов компании.

По данным расследования, инцидент затронул несколько малоиспользуемых девелоперских инсталляций на хостинге FirstVDS, устаревший сайт microolap.ru и старый экземпляр CRM-системы «Битрикс24», где оставалась лишь незначительная часть информации. Эти элементы инфраструктуры были изолированы от основного контура, поэтому их компрометация не открыла злоумышленникам доступ к ядру EtherSensor.

Производственные и критичные для работы EtherSensor компоненты инцидент не затронул. Продукт продолжает работать в штатном автономном режиме: атака не оказала никакого влияния на его производительность, целостность данных или доступность для клиентов. Опубликованный злоумышленниками скриншот относится к постороннему гипервизору виртуальных машин и не имеет отношения к системе резервного копирования Microolap. Подтверждений того, что атакующие получили доступ к дистрибутивам EtherSensor, нет.

Microolap уже остановила работу устаревшего сайта microolap.ru и приняла дополнительные меры защиты для предотвращения повторных попыток проникновения.

«Мы призываем не воспринимать заявления злоумышленников как достоверные. Наша система кибербезопасности сработала штатно: мы зафиксировали инцидент и сохранили критически важные данные в безопасности. EtherSensor — автономная система, и даже теоретическая компрометация внешних сервисов не может нарушить его работу или открыть доступ к данным, которые обрабатываются у наших клиентов», — сказал Андрей Смирнов, генеральный директор Microolap.

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