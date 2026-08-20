МФТИ и «Ланит» подготовят ИТ-специалистов в рамках инициативы Минцифры России

«Ланит» и МФТИ продолжают сотрудничество. Сторонами подписано соглашение в рамках инициативы Минцифры России об участии аккредитованных ИТ-компаний в обучении профильных кадров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Первым шагом станет обновление действующей магистерской программы кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» («ТехПред»), базовой организацией которой является Sk Capital. Специалисты «Ланит» разработают и уже в 2026-2027 учебном году интегрируют в учебный план профильные курсы по ИТ-направлениям, а также предоставят студентам базу для стажировок на своих площадках. Ведущие менеджеры компании выступят научными руководителями выпускных квалификационных работ.

Параллельно стороны разрабатывают новую двухгодичную магистерскую программу «Управление цифровым продуктом», запуск которой запланирован на 2027-2028 учебный год. Она готовит управленцев в сфере цифровых продуктов – специалистов, способных не просто разрабатывать ИТ-решения, но и управлять их жизненным циклом: от идеи до масштабирования на рынке. Перед партнерами стоит задача выпускать продуктовых менеджеров и руководителей ИТ-проектов с сильной технической базой.

Владимир Сакович, генеральный директор Sk Capital, заведующий кафедрой технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково»: «В век развития искусственного интеллекта разработчикам необходимо осваивать управленческие компетенции. Кафедра «ТехПред» «МФТИ+Сколково» запускает в партнерстве с «Ланит» программы, которые отвечают на этот вызов и одновременно на стратегическую задачу по подготовке ИТ-специалистов, поставленную Минцифры России. При этом мы настраиваем системную работу с ИТ-компаниями, чтобы студенты могли выбирать специализации и стажировки под свои карьерные цели».

Илона Рождественская, руководитель направления по работе c вузами в «Ланит»: «Совместные магистерские программы – это наш вклад в подготовку кадров под задачи бизнеса и возможность для студентов погрузиться в профессию еще до получения диплома. Являясь индустриальным партнером образовательных проектов, мы передаем опыт и актуальные методологии, предоставляем наших ведущих экспертов-практиков для преподавания, открываем стажировки на площадках компании для участия в реальных проектах. Студенты получат навыки, которые сразу можно применять, а бизнес – готовых специалистов без периода долгой адаптации».

Это позволит кафедре «ТехПред» «МФТИ+Сколково» предлагать студентам актуальные ИТ-навыки, а компаниям – выращивать необходимые кадры в партнерстве с вузом.