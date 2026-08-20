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Малый и средний бизнес теперь может сам создавать смены в «Авито Подработке»

«Авито Подработка» объявила о выходе на рынок малого и среднего бизнеса (СМБ). Теперь компании с численностью до 100 сотрудников могут привлекать исполнителей на срочные задачи так же быстро и просто, как это уже делают крупные бизнесы.

Это открывает небольшим компаниям в рознице, услугах, логистике и локальном бизнесе доступ к временным исполнителям — на смену, на день или на пиковую нагрузку. Например, кафе может оперативно найти официанта на выходные, а магазин — работников торгового зала на период распродаж. Чтобы СМБ мог полноценно пользоваться сервисом, «Авито Подработка» запустила для него специальный кабинет заказчика — базовую инфраструктуру для регистрации, поиска исполнителей и оформления смен.

«Мы видим, что СМБ испытывает одну из самых острых потребностей во временном персонале, и хотим поддержать его, открыв „Авито Подработку“ для малого и среднего бизнеса. По нашим данным, около 80% заявок заказчиков закрываются исполнителями — это значит, что модель уже доказала эффективность и готова к масштабированию. Кабинет — техническая часть, а главное изменение — малый бизнес получает тот же уровень доступа к исполнителям, что и крупные компании, только без лишней административной нагрузки. Это меняет правила игры для СМБ», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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Чтобы начать поиск исполнителя, компания регистрируется в кабинете «Авито Подработки», затем проходит проверку и подключает электронный документооборот. После этого можно создать точку подработки и сформировать смену: указать адрес, описать задачу, условия работы и особенности локации. Сервис помогает структурировать описание, подсказывает, какие детали важно добавить, и рекомендует ставку, которая повышает вероятность выхода исполнителя на смену. В кабинете также можно отслеживать статус смен, контролировать выход исполнителей и скачивать готовые отчеты.

Компании могут создавать заявки заранее — на срок до 45 дней — или оперативнее, не позднее чем за сутки до начала смены. Заказчик платит только за подтвержденный выход исполнителя: после создания заявки он вносит предоплату, из которой производится оплата после подтвержденного выхода на смену. Налоги со своего дохода самозанятые исполнители уплачивают самостоятельно.

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