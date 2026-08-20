Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Mail расширил каналы технической поддержки для пользователей

Пользователи Mail могут обратиться в службу поддержки через специальный чат-бот в мессенджере «Макс». В нем можно быстро найти ответ или при необходимости начать общение с оператором. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Получить помощь от службы поддержки пользователи могут в сообществе Mail или в чате «@mail_support_bot» в «Макс». Для этого достаточно задать вопрос боту: он классифицирует запрос на основе частотных пользовательских кейсов, а затем формирует ответ или рекомендацию. В основе работы бота — технология RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая совмещает большие языковые модели и информацию из раздела «Помощь» сервисов Mail.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Если бот не смог решить проблему самостоятельно, он уточнит дополнительные данные, необходимые для конкретного кейса, и передаст их оператору. Специалист службы поддержки продолжит диалог в том же чате.

«Обращение в техническую поддержку должно быть всегда простым и удобным для пользователя. Благодаря новому каналу, ему не нужно искать отдельный раздел поддержки или переходить в сервис — достаточно написать в мессенджере, который активно используется в повседневной жизни. Теперь каждое пятое обращение от пользователей мы получаем через Макс», — сказал руководитель направления поддержки пользователей «Почты» и «Облака Mail» Павел Андреев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще