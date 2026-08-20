Компания «Сила» и OCS заключили дистрибьюторское соглашение

Компания «Сила», российский производитель корпоративного ИТ-оборудования, заключила дистрибьюторское соглашение с компанией OCS, одним из дистрибьюторов на российском рынке. Соглашение направлено на расширение географии продаж и повышение доступности продуктов компании «Сила» для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители компании «Сила».

В рамках соглашения OCS обеспечит поставки ноутбуков, док-станций, тонких клиентов и фирменных аксессуаров. Продукция «Сила» станет доступна всем партнерам дистрибьютора, включая реселлеров и системных интеграторов, работающих с корпоративными заказчиками.

Соглашение с OCS стало первым контрактом «Сила» в рамках развития дистрибьюторского канала и имеет стратегическое значение для производителя. Партнерство закладывает основу для развития дистрибьюторской сети и масштабирования продаж. Развивая дистрибьюторский канал, компания «Сила» планирует обеспечить доступность своих решений для максимально широкого круга заказчиков — вне зависимости от размера бизнеса, отраслевой специализации и географического расположения.

Александр Логинов, директор департамента персональных систем OCS: «Продукция компании «Сила» закрывает базовые потребности современного корпоративного рабочего места: от ноутбуков до док‑станций и аксессуаров. OCS видит растущий спрос со стороны заказчиков на такие комплексные импортонезависимые решения. Благодаря сотрудничеству продукция бренда „Сила“ станет доступна широкому кругу дилеров и интеграторов: у бизнеса по всей России увеличится выбор надежных российских решений для офиса».

Андрей Рязанов, генеральный директор компании «Сила»: «Соглашение с OCS — важный этап в развитии компании и первый шаг к построению масштабируемого дистрибьюторского канала. Мы рассматриваем дистрибуцию как ключевой драйвер дальнейшего роста и будем последовательно развивать эту модель. Экспертиза, логистическая инфраструктура и разветвленная партнерская сеть OCS помогут нам существенно усилить присутствие на рынке и обеспечить надежными решениями больше компаний».