ИИ в «Экзон» находит иголку в стоге из 25 тыс. накладных

При добавлении материалов в запись раздела 3 ОЖР система теперь сама может определить подходящие варианты и порекомендовать их пользователям: ИИ анализирует записи журнала входного контроля (ЖВК) и подбирает наиболее релевантные. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Каждая выполненная работа, зафиксированная в разделе 3 ОЖР, должна включать в себя информацию об использованном материале (арматуре, бетоне, гидроизоляции) с привязкой к паспортам и сертификатам качества. Раньше при создании записи о выполненной работе в разделе 3 ОЖР пользователь сам открывал ЖВК и вручную искал необходимый материал. В ЖВК на активном объекте могут накопиться тысячи строк от разных поставщиков, с разными датами поставки и объемами. Найти среди них ту самую партию можно только пролистывая список и сверяясь по датам и поставщикам. Ошибиться в выборе легко, а на исправление потребуется редактирование или создание новой записи.

Например, на объекте ЖК «Союз» в Москве за время строительства в ЖВК было внесено 25 292 записей: по арматуре, бетону, крепежу, гидроизоляции и прочим материалам. Пользователю, внося в раздел 3 ОЖР запись о бетонировании участка плиты перекрытия, нужно было найти среди них партию бетона, которая использовалась для заливки. Поиск нужной партии среди всех материалов на объекте занимал в среднем 5-6 минут на запись. При трех-четырех таких записях в день это складывалось в 15-20 минут ежедневно, около 1,5 часа в неделю на поиск нужного материала.

Теперь при создании записи система предоставляет инженеру рекомендации по использованным материалам, сформированные с учетом дат, вида работ и доступных остатков: ему остается выбрать нужный вариант и подтвердить.

«Ведение раздела 3 ОЖР - ежедневная часть работы инженера на строительном объекте: каждая запись должна корректно связывать выполненные работы с фактически использованными материалами и конкретной партией поставки. На практике поиск нужной записи в Журнале входного контроля требует внимательной сверки дат, накладных и объемов, особенно когда в журнале уже накопились сотни позиций. Мы использовали возможности искусственного интеллекта, чтобы упростить эту рутинную задачу: система предлагает наиболее вероятные варианты материалов, а специалисту остается проверить их и принять окончательное решение с учётом фактической ситуации на площадке», - отметила Мария Ларькина, руководитель направления базовых модулей «Экзон».