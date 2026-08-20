Единый облачный контур, напоминания для подрядчиков и контроль регулярно потребляемых материалов: новое в «1С:ТОиР Корп»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОиР», выпустила обновления «1С:ТОиР Корп» и «Мобильной бригады». Начиная с версии 3.0.24.3 мастер-система поддерживает запуск в среде «1С:Фреш», а в версии 3.0.25.3 переработан механизм уведомлений: теперь можно настраивать напоминания по выбранным интервалам о приближающихся ремонтах и истечении срока гарантии. Также появилась возможность настраивать напоминания для контактных лиц контрагентов, добавлены уровни управления оборудованием и разработан механизм поддержания запасов регулярно потребляемых материалов. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Как заранее узнать о плановом ремонте и окончании гарантийного срока

На предприятиях с большим количеством оборудования необходим автоматизированный инструмент контроля дат плановых ремонтов и гарантийных сроков. От этого зависит своевременная подготовка к ремонтным работам и эффективное взаимодействие с подрядчиками по обслуживанию активов.

Из-за отсутствия уведомлений о предстоящих ремонтах инженер по планированию может пропустить момент наступления планового ремонта и не проверить обеспечение ремонта материалами, не спланировать загрузку исполнителей ремонтов, не подготовить участок и не согласовать возможную остановку оборудования, что напрямую сказывается на операционных показателях предприятия.

В новом релизе «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» версии 3.0.25.3 от компании «Деснол», разработчика и интегратора EAM-системы, появилась возможность настраивать напоминания по выбранным интервалам, что позволяет заранее узнавать о предстоящих ремонтах и об истечении гарантийного срока объектов ремонта. Также был расширен список получателей уведомлений — добавлены ответственный за объект ремонта и контактное лицо контрагента.

Как разграничить выбор объектов ремонта в документах и отчетах

В карточке объекта ремонта появился новый реквизит «Уровни управления оборудованием». Он позволяет ограничивать подбор объектов ремонта в документах и отчетах. При выборе реквизита пользователь EAM-системы может задать, например, уровень КТГ для учета простоев и расчета коэффициента технической готовности. Он устанавливается для объектов, которые учитываются и останавливаются как одно целое. Например, производственные линии. Если нужно провести анализ критичности или разработать норматив обслуживания по конкретной единице оборудования в составе узла или агрегата, можно выбрать уровень RCM. Аналогичная возможность теперь есть и в приложении «Мобильная бригада». Таким образом, соблюдается единый подход и в офисе, и в цеху.

Как поддерживать запас регулярно потребляемых материалов

Для предприятий, где одни и те же материалы используются на регулярной основе, важно поддерживать их наличие на складе в необходимом объеме. Это помогает избежать перебоев в обеспечении ремонтных работ, сократить количество внеплановых закупок и сделать процесс снабжения более управляемым.

При регулярном использовании материалов ранее специалистам приходилось контролировать остатки и своевременно инициировать закупку вручную либо заказывать материалы под каждую отдельную потребность. Такой подход увеличивал трудозатраты на управление запасами и повышал риск дефицита или, наоборот, избытка запасных частей и материалов.

В релизе 3.0.25.3 введена функциональность поддержания регулярно потребляемых материалов. Для номенклатуры, которая используется на постоянной основе, можно настроить параметры пополнения запасов с использованием различных стратегий: по схеме Min-Max, по норме потребления или на основании статистики использования материалов. Такой подход позволяет своевременно выявлять потребность в закупке и принимать решение о формировании заказа поставщику.

Если нужна приватность данных в едином контуре управления

Начиная с версии релиза 3.0.24.3 конфигурация «1С:ТОиР Корп» поддерживает запуск в среде «1С:Фреш». Решение может быть развернуто как в составе единого облачного контура холдинга, так и в рамках приватной инфраструктуры крупного предприятия, сохраняя все преимущества централизованного управления и изоляции данных между дочерними структурами.

Для возможности запуска «1С:ТОиР Корп» в «1С:Фреш» разработчик EAM-системы внедрил необходимые подсистемы — «1С:Библиотека стандартных подсистем», «1С:Библиотека интернет-поддержки» и «1С:Библиотека технологии сервиса».

«1С:Фреш» — это технология разработки облачных приложений, которая может быть применима не только в публичном облаке, но и в сценарии приватного развертывания внутри крупной компании или холдинга. В этом случае единая платформа обслуживает множество дочерних организаций по модели мультиарендности, обеспечивая централизованное управление нормативно-справочной информацией и изоляцию данных на уровне записей. Такой подход снижает затраты на поддержку дублирующей инфраструктуры и упрощает администрирование системы в масштабах группы компаний.