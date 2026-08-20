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Для волгоградских туристов улучшили инфраструктуру связи на пути к «Черным землям»

МТС первой среди операторов запустила сеть в районе поселка Меклета Республики Калмыкия. Новая базовая станция обеспечивает мобильную связь и интернет в поселке, а также в части территории заповедника «Черные земли» и Меклетинского заповедника. Теперь туристы из Волгоградской области, которые отправляются в Калмыкию за впечатлениями и редкими природными кадрами, смогут пользоваться цифровыми сервисами во время путешествия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Меклета расположена в удаленной степной части Калмыкии. В поселке живет менее 100 человек, а ближайшие территории известны природными маршрутами и наблюдением за дикими животными. Ранее у местных жителей не было устойчивого доступа к сотовой связи и мобильному интернету, как и возможности оперативно связаться к экстренными службами. Теперь уровень безопасности в этих местах значительно вырос благодаря запуску сотовой связи МТС.

«Черные земли» — одно из популярных направлений для любителей природного туризма на юге России. Весной путешественники приезжают сюда ради цветущей степи, в Меклетинский заповедник, чтобы увидеть соленые озера, а в течение года отправляются на бердвотчинг и наблюдение за сайгаками. Эти редкие животные отличаются осторожностью и пугливостью, поэтому туристам иногда приходится проводить в ожидании несколько часов. После запуска сети МТС путешественники смогут использовать онлайн-карты и навигацию, поддерживать связь с близкими, пользоваться мессенджерами и оперативно делиться фотографиями и видео с маршрута. Наличие мобильной связи также особенно важно для безопасности в удаленной степной местности.

Для жителей Волгоградской области поездка в Калмыкию – одно из направлений природного и автомобильного туризма. Близость регионов позволяет отправиться в степь на выходные и совместить наблюдение за сайгаками с посещением других природных и культурных достопримечательностей Калмыкии.

«Жители Волгоградской области все чаще выбирают для путешествий соседние регионы, поэтому для нас важно, чтобы качественная связь сопровождала человека не только в городе, но и в дороге. Мы последовательно развиваем сеть на ключевых автомобильных маршрутах региона, в том числе на трассах Р-228 Волгоград-Саратов, Р-260 Волгоград-Ростов и Е-119 «Каспий». Запуск сети в районе «Черных земель» продолжает эту работу: теперь туристы, отправляющиеся из Волгоградской области в Калмыкию, смогут оставаться на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами во время путешествия. Развитие инфраструктуры в туристических и природных территориях – одно из направлений, которому мы уделяем особое внимание», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Запуск сотовой связи также открыл возможности для реализации проектов на базе IoT-решений и видеонаблюдения для сохранения экологии и биоразнообразия заповедников. Например, установку умных датчиков, которые могут следить за влажностью, температурой и другими показателями в заповедной степи, или видеонаблюдения, которое поможет предупреждать возгорания, нарушения в охранной зоне и делать уникальные снимки краснокнижных животных и птиц без вмешательства в их среду.

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