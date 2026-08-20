Более 90% компаний подвержены риску успешного проникновения в периметр

Bi.Zone выпустила исследование по наступательной кибербезопасности за период с июля 2025 г. по июль 2026 г. Специалисты Bi.Zone проанализировали результаты более сотни проектов по пентесту, AppSec и red teaming. В 93% случаев эксперты успешно проникали во внутренний периметр компаний, а в 85% — полностью достигали поставленных задач. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В отчетный период было найдено более 820 уязвимостей, 26% из них — высокого и критического уровней. Атакующие могут использовать эти уязвимости, чтобы получить несанкционированный доступ, закрепиться в инфраструктуре, нарушить работу систем, украсть и скомпрометировать чувствительные данные.

Согласно исследованию, чаще всего проверки защищенности заказывали компании из ИT-сектора (36%), финансовой отрасли (19%) и сферы услуг (13%). При этом 64% всех проектов приходится на крупный бизнес, для которого стоимость инцидента и регуляторные риски являются определяющими факторами.

Специалисты выделили ключевые тенденции в подходе компаний к offensive-проектам:

Проекты стали занимать больше времени, а векторы проводимых работ усложнились.

Ранее в качестве основного сценария рассматривалась внешняя атака на внутренние ресурсы компании. Теперь компаниям интересны более специфичные сценарии: внутренние злоумышленники с различными правами доступа (инсайдеры), атака на цепочку поставок через дочерние и связанные организации, внешние партнеры с различными интеграциями.

Цели проводимых работ стали более точечными и направленными на бизнес-риски. Так как модели злоумышленников сильно отличаются, для каждой из них составляются свои списки целей. В 90% проектов необходимо было достигнуть уникальной для конкретной компании цели.

Изменения в регуляторных требованиях повысили спрос на проекты red team.

В 2025 г. Минцифры России утвердило к указу Президента России № 250 новое типовое ТЗ на выполнение работ по оценке уровня защищенности ИT-инфраструктуры. В нем описаны обязательные модели злоумышленника: внешний и внутренний нарушитель с четкими требованиями к минимальному необходимому набору проверок. Кроме того, появились требования к анализу защищенности ИИ-моделей.

Компании недостаточно быстро реагируют на угрозы.

Хотя организации используют множество различных решений безопасности, в их сетях остаются слепые места. Red team обычно не обнаруживали на участках инфраструктуры разработки — там удавалось закрепиться и развить атаку.

Команду экспертов Bi.Zone находили при активных действиях во внутренней сети, но часто слишком медленно. Это позволяло успешно провести атаку и достичь поставленных целей до того, как команда защиты примет меры.

Два часа в среднем требовалось red team, чтобы попасть в сеть компании через атаку на Wi-Fi. А преодоление внешнего периметра через уязвимости в сервисах и приложениях занимало примерно две недели.

Организации переходят на отечественное ПО.

С июля 2025 г. по июль 2026 г. было проэксплуатировано множество российских продуктов на внешнем и внутреннем периметре. В рамках проектов red team они все чаще исследуются как часть реальной инфраструктуры компании. Найденные уязвимости помогают не только достигать целей проекта, но и повышать безопасность отечественных решений.

ИИ трансформируется из инструмента повышения эффективности в самостоятельный объект управления рисками.

Искусственный интеллект становится частью продуктов, внутренних сервисов и критически важных бизнес-процессов. Это превращает его из инструмента повышения эффективности в самостоятельный объект управления рисками. Уязвимости моделей, а также их доступ к данным и инфраструктуре формируют новый класс угроз, который необходимо учитывать.

Михаил Сидорук, руководитель управления анализа защищенности, Bi.Zone: «Компании стали уделять больше внимания базовым мерам защиты. Однако ключевые риски по-прежнему связаны не с количеством уязвимостей, а с возможностью их комбинированной эксплуатации. В большинстве проектов атака становилась успешной за счет цепочек уязвимостей, ошибок конфигурации и недостаточного контроля доступов. Киберустойчивость организации определяется не столько защищенностью отдельных систем, сколько качеством системного управления цифровыми рисками. При этом в последние полгода мы наблюдаем изменения в противостоянии между атакующими и защитниками. Распространение агентных AI-систем снижает стоимость автоматизации разведки, процесса поиска уязвимостей и построения сценариев атак. Ключевой становится способность быстрее противника объединять автоматизацию и экспертные знания в единый непрерывный процесс принятия решений. В ближайшие годы преимущество получат организации, способные встроить искусственный интеллект в процессы управления цифровыми рисками и одновременно сохранить контроль над собственной ИИ-инфраструктурой».

Исследование также включает основные тенденции, связанные с безопасностью встраиваемых систем и их компонентов. Эксперты Bi.Zone Embedded Systems Security Assessment выделяют следующие:

Рост спроса на оценку уровня защищенности отечественных устройств. Основной риск связан с использованием зарубежных микроконтроллеров, закрытое ПО которых затрудняет полноценную проверку безопасности. В связи с этим компании все чаще заказывают комплексную оценку защиты и поиск скрытых уязвимостей в новых решениях.

Внедрение подхода secure by design (безопасность на ранних этапах разработки). Кибербезопасность становится обязательной частью проектирования. Сегодня все чаще запрос на анализ возникает значительно раньше — на стадии технического задания, проектирования или разработки прототипов.

Защита R&D-активов. Для производителей критически важно исключить ситуации, при которых злоумышленник сможет получить доступ к внутренней логике работы устройства, восстановить алгоритмы, извлечь модель ИИ или использовать полученные сведения для копирования продукта.

Снижение порога входа. Аппаратные атаки на встраиваемые системы перестают быть доступными только специализированным лабораториям. Причины — снижение стоимости отладочного и измерительного оборудования, распространение открытых аппаратных платформ, развитие инструментов реверс-инжиниринга и публикация методик исследований.