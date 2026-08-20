Автоматизация объектов КИИ в сжатые сроки: представлен промышленный стек на базе ПАК «Скала^р» и платформы AggreGate

Группа Rubytech, лидер в области создания продуктов и решений для построения высоконагруженных ИТ-систем, и компания AggreGate вывели на рынок совместное решение — готовый промышленный комплекс для автоматизации объектов КИИ (КИИ). Решение объединяет машину управления технологическими процессами «Скала^р» (ПАК АСУ ТП) и платформу AggreGate, которая обеспечивает полный цикл управления производством: от сбора данных с полевого уровня до интеграции с корпоративными ERP- и BI- системами.

ИТ-комплекс создан для промышленных предприятий, которым необходимо в сжатые сроки внедрить систему автоматизации, соответствующую требованиям регуляторов рынка, и одновременно получить измеримый экономический эффект от цифровизации производства. Технологическое решение на базе ПАК АСУ ТП позволяет субъектам КИИ комплексно закрыть задачи импортозамещения (в соответствии с требованиями ПП РФ № 1912), перевода на доверенную ИТ-инфраструктуру, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности и управления производственными процессами и интеграции с корпоративными.

Для коммерческих предприятий и компаний с государственным участием решение позволяет в установленные сроки выполнить требования Постановления Правительства РФ № 1912 по переходу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенные отечественные решения. Комплекс включает сертифицированные компоненты и встроенные средства системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ), необходимые для значимых объектов КИИ (ЗОКИИ).

Существенно сокращаются и сроки внедрения — развертывание занимает от четырех до шести месяцев, что в 1,5 раза быстрее заказной разработки. Такой эффект достигается за счет оптимизации на уровне архитектуры ИТ-продуктов, наличия готовых модулей платформы AggreGate (включая диспетчеризацию, расчет OEE, прослеживаемость и управление качеством), а также применения типовых проектных фреймворков.

Новое решение отличается гибкостью и надежностью: архитектура на базе доверенной машины управления технологическими процессами «Скала^р» обеспечивает катастрофо- и отказоустойчивость, а платформа AggreGate с инструментами быстрой визуальной настройки дает возможность оперативно адаптировать MES-функционал под индивидуальные потребности предприятия без глубокой доработки программного кода.

Партнерство ведущих игроков ИТ-рынка позволяет минимизировать риски и выстроить прозрачную систему ответственности: заказчик получает гарантию совместимости компонентов, единую точку ответственности за результат, а также круглосуточную поддержку от производителя.

«Мы показали работающий продукт. Совместные результаты на отраслевом полигоне НППА подтверждают, что связка AggreGate и ПАК „Скала^р“ — это не теория, а готовое к внедрению инженерное решение, которое позволяет предприятиям КИИ не только закрыть требования законодательства, но и получить реальный экономический эффект от цифровизации производства», — прокомментировал Роман Шиндин, руководитель отдела технического pre-sale AggreGate.

«Сегодня заказчики в промышленности ждут от ИТ-компаний не просто набора функций, а зрелого, практичного решения, которое сразу закрывает ключевые задачи оперативного и технологического управления. Поэтому все больше предприятий выбирают платформенный путь: им важны гибкость, производительность, открытость и возможность развивать информационную систему вместе с вендором, интегратором или собственными силами. На базе ПАК АСУ ТП «Скала^р» мы представили именно такую платформу — с понятной логикой процессов, лучшими отраслевыми практиками и low‑code инструментами, чтобы заказчик мог быстрее получить ощутимый эффект и при этом сохранить контроль над развитием MES», - комментирует Артем Пономарь, начальник отдела промышленной автоматизации «Скала^р» (группа Rubytech).