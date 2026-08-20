3Logic Group представила 1U стоечный сервер Crusader Squire 1140R с поддержкой DDR5 и аппаратным RAID

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о выходе на рынок нового стоечного сервера начального уровня Crusader Squire 1140R. Экономичная новинка под собственным брендом Crusader в компактном 1U исполнении специально разработана для решения базовых ИТ-задач малых предприятий, филиалов и локальных офисов численностью до 40–50 сотрудников, объединяя ценовую доступность, передовую архитектуру DDR5, аппаратную защиту данных и высокий уровень отказоустойчивости за счет резервирования ключевых узлов.

В основе Crusader Squire 1140R лежит двухъядерный процессор Intel Pentium G7400 с базовой частотой 3,7 ГГц и 6 МБ кеш-памяти, обеспечивающий оптимальное соотношение стоимости и производительности для повседневных корпоративных сервисов. Высокая пропускная способность и надежность системы достигаются благодаря 32 ГБ оперативной памяти современного стандарта DDR5, установленной четырьмя модулями по 8 ГБ, что позволяет повысить общую производительность за счет использования многоканального режима.

Дисковая подсистема сервера выстроена по гибридной схеме и управляется выделенным аппаратным RAID-контроллером с поддержкой массивов RAID 0, 1, 5 и 10. Для размещения операционной системы, служб кэширования и критически важных приложений предусмотрен быстрый массив из двух SSD SATA объемом по 480 ГБ, а для объемного хранения файлов и баз данных используется жесткий диск SAS емкостью 6 ТБ со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин.

Сетевые возможности модели представлены четырьмя гигабитными портами RJ-45, что предоставляет ИТ-администраторам гибкие инструменты для построения локальной сети, включая объединение каналов (Link Aggregation), сегментацию трафика с помощью VLAN и создание резервных соединений.

За непрерывность электропитания отвечают два блока питания мощностью по 450 Вт с функцией горячей замены, работающие в режиме полного резервирования 1+1.

Благодаря универсальной аппаратной конфигурации Crusader Squire 1140R способен выполнять функции контроллера домена Active Directory, корпоративного почтового сервера с фильтрацией спама и веб-интерфейсом, сетевого маршрутизатора, межсетевого экрана и VPN-шлюза, сервисов DNS и DHCP, а также файлового хранилища с защищенным RAID-массивом. Оборудование поставляется без предустановленной операционной системы и обеспечивается трехлетней гарантией.

«При разработке Crusader Squire 1140R мы ориентировались на практические задачи малого бизнеса и локальных филиалов. В этой модели реализовано все, что критически важно для непрерывной работы современного офиса: от сдвоенных блоков питания горячей замены и аппаратного RAID до передовой памяти DDR5 и четырех гигабитных сетевых портов. Squire 1140R закрывает до 90% инфраструктурных потребностей растущей компании, включая развертывание контроллера домена, почты и файлового хранилища, в рамках единого, компактного и доступного устройства с трехлетней гарантией», — отметил Павел Филин, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.