Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» расширил возможности совместной работы для крупных холдингов – в «Федерациях» можно объединить до 10 тыс. организаций

«Яндекс 360» обновил сервис «Федерации», который позволяет объединять несколько виртуальных организаций в единое цифровое пространство для совместной работы. Теперь в одну федерацию можно включить до 10 тыс. организаций — раньше в ней могли состоять только две компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Это позволит крупным холдингам и распределенным структурам объединять сотрудников разных компаний и использовать общие сценарии работы в виртуальном офисе: находить контакты коллег, видеть их занятость в «Календаре», совместно работать с файлами на «Диске», общаться в «Мессенджере» и др.

Ранее один холдинг мог создать до 100 федераций, в каждой из которых объединялись две организации. Теперь количество федераций для одной структуры ограничено десятью, но в каждую из них можно добавить до 10 тыс. организаций. Таким образом, крупные распределенные компании могут объединить в одном цифровом пространстве значительно больше организаций и сотрудников и упростить взаимодействие между ними.

«Крупные компании сегодня объединяют дочерние организации, филиалы, подрядчиков и проектные команды, которым важно работать в едином цифровом пространстве. Поэтому мы развиваем федерации так, чтобы сервис поддерживал все более сложные организационные структуры. Новые возможности позволяют объединять в одном контуре тысячи организаций и выстраивать удобное взаимодействие между ними без потери прозрачности и контроля», — отметил Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Также обновился сценарий приглашения в федерацию. Запросы отображаются в отдельной вкладке «Приглашения»: в карточке инициатора запроса указаны название федерации, наименование компании-владельца и список участников, уже входящих в объединение. Получатель может принять или отклонить приглашение.

Дополнительно появилась возможность переименовать федерацию, если прежнее название стало неактуальным. Расширились возможности аудит-логов — журналов событий, в которых фиксируются ключевые действия внутри «Федерации»: изменения настроек, состава участников и ролей организаций. Это поможет службам информационной безопасности быстрее разбирать спорные ситуации. Если сотрудничество завершается, любая из сторон может выйти из федерации самостоятельно, без дополнительного согласования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще