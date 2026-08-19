«Яндекс 360» расширил возможности совместной работы для крупных холдингов – в «Федерациях» можно объединить до 10 тыс. организаций

«Яндекс 360» обновил сервис «Федерации», который позволяет объединять несколько виртуальных организаций в единое цифровое пространство для совместной работы. Теперь в одну федерацию можно включить до 10 тыс. организаций — раньше в ней могли состоять только две компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Это позволит крупным холдингам и распределенным структурам объединять сотрудников разных компаний и использовать общие сценарии работы в виртуальном офисе: находить контакты коллег, видеть их занятость в «Календаре», совместно работать с файлами на «Диске», общаться в «Мессенджере» и др.

Ранее один холдинг мог создать до 100 федераций, в каждой из которых объединялись две организации. Теперь количество федераций для одной структуры ограничено десятью, но в каждую из них можно добавить до 10 тыс. организаций. Таким образом, крупные распределенные компании могут объединить в одном цифровом пространстве значительно больше организаций и сотрудников и упростить взаимодействие между ними.

«Крупные компании сегодня объединяют дочерние организации, филиалы, подрядчиков и проектные команды, которым важно работать в едином цифровом пространстве. Поэтому мы развиваем федерации так, чтобы сервис поддерживал все более сложные организационные структуры. Новые возможности позволяют объединять в одном контуре тысячи организаций и выстраивать удобное взаимодействие между ними без потери прозрачности и контроля», — отметил Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

Также обновился сценарий приглашения в федерацию. Запросы отображаются в отдельной вкладке «Приглашения»: в карточке инициатора запроса указаны название федерации, наименование компании-владельца и список участников, уже входящих в объединение. Получатель может принять или отклонить приглашение.

Дополнительно появилась возможность переименовать федерацию, если прежнее название стало неактуальным. Расширились возможности аудит-логов — журналов событий, в которых фиксируются ключевые действия внутри «Федерации»: изменения настроек, состава участников и ролей организаций. Это поможет службам информационной безопасности быстрее разбирать спорные ситуации. Если сотрудничество завершается, любая из сторон может выйти из федерации самостоятельно, без дополнительного согласования.