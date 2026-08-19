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Во Владимирской области будут готовить роботов для нужд российской промышленности

В Киржаче Владимирской области на базе технопарка «Русклимат ИКСЭл» начал работу центр промышленной роботизации – лаборатория инноваций «Технороб». Проект является первым в регионе R&D-центром и интегратором комплексных систем промышленной роботизации. Об этом CNews сообщил представитель холдинга «Русклимат».

Запуск лаборатории стал логическим продолжением процесса автоматизации и роботизации производств технопарка. В 2023 г. благодаря льготному займу Фонда развития промышленности РФ в рамках госпрограммы «Производительность труда» в Киржачском филиале ИЗТТ был реализован крупнейший в климатической отрасли России проект промышленной роботизации. На сегодняшний день на заводах технопарка работают около 70 промышленных роботов. Высокую оценку уровню роботизации технопарка «Русклимат ИКСЭл» дал первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров, который побывал на производственных площадках в октябре 2025 г.

Высокая эффективность проделанной работы внутри производственного контура позволила в 2026 г. масштабировать накопленный опыт в рамках нового предприятия – лаборатории инноваций «Технороб».

Ключевая задача лаборатории – подготовка робототехнических комплексов в готовые производственные решения для нужд отечественной промышленности по направлениям: роботизация сварочных процессов; автоматизация обслуживания станков с ЧПУ, прессового и штамповочного оборудования; роботизированное паллетирование и укладка готовой продукции; создание цифровых двойников производств, включая 3D-моделирование участков, расчет времени такта и проектирование нестандартной оснастки.

Штат компании насчитывает 11 профильных высококлассных специалистов. Суммарный опыт команды в сфере внедрения робототехники превышает 50 лет, а за плечами экспертов «Технороба» уже более 600 реализованных проектов.

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Александр Абдулвалеев, генеральный директор лаборатории инноваций «Технороб», сказал: «Лаборатория обладает экспертизой и оборудованием для запуска проектов в каждой отрасли. От разработки концепции до ввода в эксплуатацию — берём на себя полный цикл интеграции. Нашей командой уже успешно реализован ряд масштабных проектов, в рамках которых было задействовано в общей сложности более 50 промышленных роботов различных моделей и конфигураций, что позволило высвободить от рутинной работы более 200 человек и перевести их на те участки, где требуется более высокая квалификация».

Лаборатория инноваций «Технороб» предоставляет полный цикл услуг: от первичного технологического аудита до пуско-наладки, проводит обучение персонала заказчика и обеспечивает последующее сервисное сопровождение. Для презентации технологий создан демонстрационный зал. Помимо этого, более 80 роботов функционирует на разных заводах технопарка «Русклимат ИКСЭл», каждый из которых – результат работы лаборатория инноваций «Технороб».

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