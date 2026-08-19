Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

VK AI Space научила автономных ИИ-агентов следовать регламентам компаний

VK Tech добавила в платформу VK AI Space возможность использовать хуки — контрольные точки, которые позволяют задать жесткий регламент работы автономным ИИ-агентам. Об этом CNews сообщили представители VK

Хуки — специальные точки контроля, в которых ИИ-агент прерывает автономную работу и выполняет заранее прописанное действие. Механизм позволяет компаниям устанавливать жесткие правила и четкие границы самостоятельности алгоритмов, предотвращая потенциальные риски и ущерб. Хуки гарантируют, что агент всегда будет следовать заданному алгоритму: например, не раскроет персональные данные в ответе внешнему пользователю, не предложит скидку сверх допустимого лимита или не начнет диалог без проверки истории сообщений и статуса клиента. Количество возможных сценариев применения практически неограниченно.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Технически хук представляет собой небольшой скрипт, который создатель ИИ-агента загружает в платформу VK AI Space. В заданных точках система передает скрипту контекст запроса (информацию о пользователе, намерениях агента и используемых данных), после чего на основе прописанных правил агент получает инструкцию: пропустить действие, изменить его или отменить. Контроль осуществляется перед запуском агента (добавление данных в инструкцию или отмена старта), обращением к внешней системе (корректировка или блокировка запроса), после получения ответа от внешней системы и после формирования финального ответа модели (возможность его редактирования или запрета отправки). Используя хуки, бизнес получает гибкий инструмент для управления зонами ограниченной автономности, включая проверку прав, вызов внутренних сервисов, передачу решения человеку или логирование событий.

«Главное препятствие для масштабирования автономных агентов в бизнесе — риски, связанные с непредсказуемым поведением. Хуки в VK AI Space — программируемый слой поверх агента, который переводит любое корпоративное правило в гарантированное: то, что промпт оставляет на усмотрение модели, хук выполняет всегда. Создатель агента может быстро изменить такое правило своими силами, без доработок платформы, и самостоятельно выбрать не только точку срабатывания, но и приоритет — хуки выполняются последовательно, от меньшего к большему, что дает полную прозрачность логики. Если навыки, память и мультиагентные сценарии расширяют возможности агентов, то хуки задают им жесткие рамки и контролируют каждое действие. Это принципиально меняет подход к доверию: чем четче заданы границы, тем больше самостоятельности можно дать агенту, расширяя его полномочия без увеличения рисков. В итоге бизнес получает не только безопасность, но и возможность гораздо быстрее выводить агентов в продакшн», — отметил директор по ИИ- продуктам VK Tech Роман Стятюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

Для ИИ-чипов введут балльную систему определения российскости. Для автомобильной электроники тоже

Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще