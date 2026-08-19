В Дальневосточном федеральном университете расширили инфраструктуру для обработки и хранения данных

В Дальневосточном федеральном университете ввели в эксплуатацию современный модульный микроЦОД с высокопроизводительными вычислительными серверными мощностями. Проект выполнялся в рамках грантовой программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

По словам представителей вуза, новый центр обработки данных расширяет имеющиеся возможности университета и будет использоваться для развития цифровых сервисов, реализации образовательных программ и проведения научных исследований.

«Создание собственного современного ЦОДа для ДВФУ — это прежде всего расширение возможностей для реализации стратегических ИT-проектов. Новая инфраструктура позволит нам работать с большими объемами данных, развивать технологии искусственного интеллекта и создавать сервисы, которые могут применяться как внутри университета, так и масштабироваться на другие образовательные и научные организации», — отметил кандидат технических наук, заместитель директора Департамента по управлению имущественным комплексом ДВФУ Евгений Ледков.

Решение реализовано на платформе MicroMOD от производителя модульных ЦОД «Датарк», интегратором проекта выступила компания «Акцент». Инфраструктуру установили в одном из корпусов университета. Решение включает три серверных шкафа и два прецизионных кондиционера. Полезное пространство для размещения ИТ-оборудования составляет 70U, а максимальная мощность нагрузки — 25 кВт.

При разработке решения особое внимание было уделено надежности: для бесперебойной работы оборудования в проекте заложено резервирование всех систем. В частности, предусмотрен модульный ИБП с четырьмя силовыми блоками по 20 кВА: они работают по схеме N+1, гарантируя до 15 минут автономной работы. Распределение питания выполнено по схеме 2N: в каждом шкафу установлены по два трехфазных PDU и автоматические переключатели для оборудования с одним блоком питания. Система кондиционирования также работает по системе 2N.

«Мы видим растущий интерес к микроЦОД как к формату, который позволяет быстро создавать полноценную инфраструктуру для размещения ИТ-оборудования. В случае ДВФУ особенно важно, что решение не только обеспечивает вуз необходимыми вычислительными мощностями, но и создает надежную основу для дальнейшего развития цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта», — сказал директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

Для контроля инженерной инфраструктуры в MicroMOD внедрена система мониторинга Datcheck. Она отслеживает состояние оборудования, передает данные на интерфейс SCADA и направляет уведомления по электронной почте и SMS в случае нештатных ситуаций.