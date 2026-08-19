Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

В Дальневосточном федеральном университете расширили инфраструктуру для обработки и хранения данных

В Дальневосточном федеральном университете ввели в эксплуатацию современный модульный микроЦОД с высокопроизводительными вычислительными серверными мощностями. Проект выполнялся в рамках грантовой программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

По словам представителей вуза, новый центр обработки данных расширяет имеющиеся возможности университета и будет использоваться для развития цифровых сервисов, реализации образовательных программ и проведения научных исследований.

«Создание собственного современного ЦОДа для ДВФУ — это прежде всего расширение возможностей для реализации стратегических ИT-проектов. Новая инфраструктура позволит нам работать с большими объемами данных, развивать технологии искусственного интеллекта и создавать сервисы, которые могут применяться как внутри университета, так и масштабироваться на другие образовательные и научные организации», — отметил кандидат технических наук, заместитель директора Департамента по управлению имущественным комплексом ДВФУ Евгений Ледков.

mtsod_dvfu.jpg

Датарк

Решение реализовано на платформе MicroMOD от производителя модульных ЦОД «Датарк», интегратором проекта выступила компания «Акцент». Инфраструктуру установили в одном из корпусов университета. Решение включает три серверных шкафа и два прецизионных кондиционера. Полезное пространство для размещения ИТ-оборудования составляет 70U, а максимальная мощность нагрузки — 25 кВт.

При разработке решения особое внимание было уделено надежности: для бесперебойной работы оборудования в проекте заложено резервирование всех систем. В частности, предусмотрен модульный ИБП с четырьмя силовыми блоками по 20 кВА: они работают по схеме N+1, гарантируя до 15 минут автономной работы. Распределение питания выполнено по схеме 2N: в каждом шкафу установлены по два трехфазных PDU и автоматические переключатели для оборудования с одним блоком питания. Система кондиционирования также работает по системе 2N.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

«Мы видим растущий интерес к микроЦОД как к формату, который позволяет быстро создавать полноценную инфраструктуру для размещения ИТ-оборудования. В случае ДВФУ особенно важно, что решение не только обеспечивает вуз необходимыми вычислительными мощностями, но и создает надежную основу для дальнейшего развития цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта», — сказал директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

Для контроля инженерной инфраструктуры в MicroMOD внедрена система мониторинга Datcheck. Она отслеживает состояние оборудования, передает данные на интерфейс SCADA и направляет уведомления по электронной почте и SMS в случае нештатных ситуаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Ограничения коммерческого ИИ замедлили военные разработки в США

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Робособаки выйдут на патрулирование Москвы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще