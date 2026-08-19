Trassir объединил видеонаблюдение и контроль доступа на одном видеорегистраторе

Компания Trassir выпустила два готовых комплекта для организации проходной: «Умная проходная 16» и «Умная проходная 32». Видеонаблюдение и система контроля доступа в них работают на одном видеорегистраторе, отдельный сервер под СКУД заказчику не требуется. Нейросетевой модуль сопоставляет события СКУД с видеопотоком и выявляет четыре типа нарушений на точке прохода. Об этом CNews сообщили представители Trassir.

Комплекты построены на видеорегистраторах MiniNVR и DuoStation четвертого поколения, в которых реализована поддержка Trassir СКУД. Вместо двух отдельных серверов заказчик получает одно устройство: это сокращает расходы на оборудование и обслуживание и упрощает настройку системы.

События контроля доступа и видеозаписи доступны в одном интерфейсе, поэтому разбор инцидента не требует переключения между системами и ручного сопоставления данных. Оборудование и программное обеспечение поставляет и поддерживает один вендор, благодаря чему у заказчика остается единая зона ответственности за систему. Монтажная организация получает набор совместимых и преднастроенных компонентов, который проще установить, настроить и сопровождать. Решения рассчитаны на объекты численностью до 1000 сотрудников: строительные площадки, промышленные предприятия, бизнес-центры и бюджетные учреждения с проходной или контрольно-пропускным пунктом.

В состав обоих комплектов входит модуль «Trassir СКУД Детектирование нарушений проходов». Система контроля доступа фиксирует предъявление идентификатора, но не проверяет, сколько человек фактически прошло через турникет. Модуль анализирует видеопоток и находит расхождения между данными СКУД и действиями людей в зоне прохода. Он выявляет проход без авторизации, когда человек перепрыгивает через турникет или проходит через открытую дверь. Можно отследить отсутствие прохода, когда идентификатор был предъявлен, но сотрудник через точку прохода не прошел — этот сценарий используют, чтобы скрыть опоздание, ранний уход или отсутствие на работе. Также решение позволяет детектировать проход нескольких человек по одной карте или проход следом за коллегой без предъявления идентификатора.

Оператору не требуется постоянно наблюдать за камерами и вручную просматривать архив: система формирует уведомление только при обнаружении заданного нарушения. К каждому событию прикрепляются фото, видео и данные СКУД, поэтому у службы безопасности сразу остаются материалы для проверки и отчетности, а расследование инцидента занимает меньше времени. Через интеграцию с модулем Alarm Monitor настраивается автоматическая реакция на событие — уведомление, включение сигнализации или блокировка турникета. Все это происходит без участия оператора. В комплект входит одна лицензия на контроль одного направления прохода или одного считывателя; для работы детектирования нужна лицензия на соответствующий нейросетевой модуль.

«Умная проходная 16» использует видеорегистратор MiniNVR и поддерживает до 16 IP-камер и два накопителя объемом до 18 ТБ каждый. «Умная проходная 32» построена на базе видеорегистратора DuoStation, рассчитана на 32 камеры и четыре накопителя, максимальная емкость архива — 72 ТБ. Лицензии на все каналы включены в поставку, докупать их при подключении камер не потребуется. Оба регистратора записывают видео с разрешением до 8 МП при суммарном входящем потоке до 384 Мбит/с, работают под управлением Trassir OS, оснащены двумя сетевыми интерфейсами и независимыми HDMI- и VGA-выходами, монтируются в 19-дюймовую стойку.

Помимо регистратора в комплект входит все необходимое для запуска одной точки прохода: лицензия Trassir СКУД Base с подключением до 50 устройств, электронная проходная TR-EG01ZM на базе контроллера TR-C241 и турникета-трипода TR-TT552 для карт Mifare, настольный считыватель TR-R2DM для выдачи карт и пульт управления TR-P01. Система регистрирует проходы и формирует отчеты, в том числе по рабочему времени. Комплекты можно дооснастить алкотестированием, а синхронизация с «1С» избавляет от ручного заполнения табеля учета рабочего времени.

Применение регистраторов не ограничивается проходной. «Детектор вторжений» уже включен на всех каналах и контролирует периметр, складские и служебные зоны, выявляя появление людей в нерабочее время. Фактически, он дополняет возможности СКУД там, где считыватели и турникеты не установлены. По мере появления новых задач на том же устройстве подключаются модули ActivePOS для контроля кассовых операций, ActiveStock для складских, Queue Detector, Neuro Counter, Workplace Detector и AutoTrassir для распознавания автомобильных номеров на транспортном КПП. Расширение идет за счет лицензий, менять оборудование не нужно.

«Мы предлагаем не набор отдельных компонентов, а готовое решение для организации прохода на территорию: видеорегистратор, Trassir СКУД, турникет, контроллер и необходимые лицензии уже объединены в одном комплекте. Его можно быстро установить и запустить, не тратя время на подбор и проверку совместимости оборудования. На том же регистраторе заказчик может организовать видеонаблюдение, а при появлении дополнительных задач — расширить систему лицензиями на интеллектуальную видеоаналитику, например для выявления нарушений прохода или контроля периметра. Это удобный и быстрый способ создать проходную сегодня и развивать ее возможности в дальнейшем», — сказал Андрей Булатов, менеджер продукта Trassir.