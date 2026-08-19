Студенты РУДН прошли стажировку в компании «АрхиТех ИИ»

14 первокурсников факультета искусственного интеллекта Российского университета дружбы народов, обучающиеся на образовательной программе проекта «Топ-ИИ», прошли четырехнедельную стажировку на базе отечественной ИИ-среды для вайбкодинга Kodik. Об этом CNews сообщили представители «АрхиТех ИИ».

Стажеры были распределены по четырем командам, каждая из которых работала над отдельным продуктом. В итоге получилось несколько продуктов на основе искусственного интеллекта, которые студенты планируют активно использовать в обучении.

Самая крупная команда — шесть стажеров — разработала внутренний трекер задач для организации стажировок и практик, включающий базу знаний, пополняемую кураторами и самими практикантами. Помимо этого, один из участников команды сформировал фич-лист автоматизаций для дальнейшего развития проекта.

Один из участников занимался разработкой платформы для сбора социально значимых постов из социальных сетей с их автоматической ИИ-оценкой. Решение призвано ускорить реагирование на актуальные проблемы в районах и регионах за счёт своевременного выявления сигналов из открытых источников.

Несколько студентов РУДН работали над созданием полноценной языковой модели на основе RAG-архитектуры с базой знаний по медицине, собранной путём парсинга данных из специализированных источников. В перспективе разработка станет частью функционирующей платформы ИИ-ассистента для медицинских задач.

Еще одна команда занималась доработкой внутреннего инструмента транскрибации для компании Kodik, улучшая его функциональные возможности. Сервис должен обеспечить более продвинутый процесс транскрибации встреч с суммаризацией под разные направления компании.

«Практика в компании «АрхиТех ИИ» позволила мне получить полезный опыт и лучше понять современные направления развития ИИ-технологий Особенно ценным стал опыт работы в профессиональной среде и взаимодействия со специалистами, которые делились своими знаниями и практическими навыками», — сказал Максим Языков, студент факультета искусственного интеллекта РУДН.

За время стажировки студенты не только освоили работу с ИИ-средой Kodik, но и получили практический опыт разработки продуктов с применением искусственного интеллекта — от идеи до рабочего прототипа.

«Стажировка студентов РУДН — часть нашей системной работы с вузами: мы не просто рассказываем об искусственном интеллекте, а учим правильно и осознанно применять его на практике. Сейчас мы выходим на новый уровень сотрудничества с вузами и готовимся к открытию первых студенческих лабораторий вайб-кодинга на Урале и в Сибири. Первая из них начнёт работу на базе Омского государственного технического университета», — сказал Юрий Головко, руководитель практики, директор по развитию компании «АрхиТех ИИ», разработчика платформы Kodik.

«Благодаря поддержке гранта Минцифры и тесному партнёрству с индустрией мы смогли выстроить образовательную траекторию, где теория сразу подкрепляется практикой. Прохождение стажировки в «АрхиТех ИИ» по итогам первого курса обучения - это тот инструмент, который помогает РУДН держать высокую планку подготовки кадров для работы с ИИ. Такой подход позволяет уже к концу бакалавриата формировать у выпускников портфолио реальных проектов и уверенность в решении прикладных задач в области искусственного интеллекта. Спасибо «АрхиТех ИИ» за доверие и за то, что дают нашим студентам такой опыт», — сказала Лали Чебуханова, заместитель декана по учебной работе факультета искусственного интеллекта РУДН.

До конца 2026 компания откроет еще одну лабораторию по вайбкодингу в Уральском государственном университете путей сообщения. Студентов технических направлений обучат безопасно применять искусственный интеллект при разработке ПО, внедрять продукты с ИИ в бизнес-процессы, делая работу команды в несколько раз эффективнее на каждом этапе.