Снова в плюсе: доходы пиратов в первом полугодии 2026 г. выросли до $17,3 млн

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, подвела итоги первого полугодия 2026 г. по онлайн-пиратству в Рунете. Доходы пиратов впервые за долгое время показали положительную динамику: они выросли на 4,2% – с $16 до $17,3 млн. Об этом CNews сообщили представители F6.

Главной причиной роста стало увеличение аудитории нелегальных ресурсов: трафик на пиратские порталы вырос на 5,7%, при этом средняя стоимость тысячи рекламных показов (CPM) практически не изменилась и составила $3,1. Эксперты связывают рост посещаемости прежде всего со спросом на зарубежные фильмы и сериалы, которые не представлены на легальных cтриминговых платформах.

Сундук пиратов снова полон

На протяжении нескольких лет доходы пиратских ресурсов снижались, однако в первом полугодии 2026 г. тенденция изменилась. Выручка пиратских порталов выросла на 4,2% – с $16 до $17,3 млн, хотя стоимость рекламы осталась практически на прежнем уровне.

При этом трафик пиратских ресурсов за год увеличился на 5,7%. Одновременно посещаемость легальных стриминговых платформ выросла значительно сильнее — на 19,6%. Эксперты Digital Risk Protection считают, что основным драйвером пиратского спроса остается зарубежный контент: в первом полугодии 2026 г. доля зарубежных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах увеличилась, тогда как доля российских проектов сократилась. Значительная часть зарубежных премьер и уже вышедших фильмов по-прежнему отсутствует на легальных площадках, что подталкивает зрителей к просмотру кино на пиратских сайтах.

В то же время закрытие пиратских ресурсов не приводит к исчезновению их контента из сети. В ответ на блокировки владельцы площадок регистрируют новые домены и создают «зеркала», сохраняя доступность нелегального контента для пользователей.

Призрачные пираты

В 2026 г. пираты продолжили адаптироваться к мерам блокировки и совершенствовать инфраструктуру. Одним из новых приемов стало расписание «пиратских киносеансов»: в январе на аниме-пиратских ресурсах специалисты F6 обнаружили схему, при которой нелегальный контент становится доступен только после 18:00 и в выходные дни. Предположительно, это позволяет ресурсам обходить проверки регуляторов в рабочее время.

Еще одним новым элементом пиратской инфраструктуры стал DVB Video — видеобалансер, который выступает хранилищем и дистрибьютором нелегальных фильмов, сериалов и трейлеров. Порог входа у DVB Video для веб-мастеров составляет 300 уникальных посетителей в сутки.

По данным F6, видеобалансеры снабжают пиратским видеоконтентом до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров, предоставляя веб-мастерам инструменты для автоматизации его размещения.

Пиратские площадки также активно используют чужие бренды для маскировки. В апреле был зафиксирован всплеск ресурсов, в доменных именах которых фигурируют названия крупных онлайн-кинотеатров. А в июне специалисты F6 обнаружили пиратские сайты, которые начали использовать визуальную айдентику крупной социальной сети, мимикрируя под инфраструктуру популярного российского видеохостинга.

Отдельную угрозу для пользователей представляет развитие пиратского фишинга. В мае 2026 г. в закрытых Telegram-каналах, распространяющих нелегальный контент, специалисты обнаружили ссылки на фишинговые страницы, обещающие бесплатный просмотр кинопремьер. Их целью была кража учетных данных пользователей популярного мессенджера.

Добыча сократилась

Доля кинопремьер, которые оказываются в сети, в первом полугодии 2026 г. снизилась. Аналитики F6 проверили 255 прокатных релизов, из которых более 38% были обнаружены в пиратских базах.

Для сравнения, в первом полугодии 2024 г. в сеть было слито около 48% премьер, а в первой половине 2025 г. — более 52%. Таким образом, в 2026 г. доля сливов оказалась на 10 процентных пунктов ниже, чем в первом полугодии 2024 г., и на 14 процентных пунктов ниже, чем годом ранее.

При этом зарубежные премьеры по-прежнему значительно чаще оказываются в пиратском доступе, чем российские. В первом полугодии 2026 года в сеть было слито около 57% зарубежных прокатных релизов против 10% российских. Для сравнения, в первом полугодии 2025 г. эти показатели составляли около 70% и 15% соответственно.

Всего с октября 2023 г. – момента, когда F6 совместно с «Бюллетенем кинопрокатчика» начала готовить рубрику «Уже в сети» – аналитики проверили 1583 кинопрокатные премьеры. Из них около 46% были обнаружены в пиратских базах.

Пиратам придется платить больше

В 2026 г. российское законодательство ужесточило ответственность за незаконное распространение контента. Максимальный размер компенсации за нарушение авторских и смежных прав вырос с 5 млн до 10 млн руб., а в случае распространения произведения с удаленной информацией об авторе может достигать и 11 млн руб. Ответственность и риски при этом распространяются не только на владельцев пиратских площадок, но и на инфраструктурные компании, которые осознанно содействуют распространению нелегального контента.

«В последнее время мы наблюдаем рост доходов пиратских площадок, и во многом он связан с сохраняющимся интересом пользователей к зарубежному кино. Российский контент сегодня активно защищают онлайн-кинотеатры и правообладатели, поэтому он реже оказывается в нелегальном доступе. С зарубежными фильмами и сериалами ситуация иная: значительная часть такого контента остается недоступной на легальных российских площадках. В результате спрос на зарубежные новинки сохраняется, а вместе с ним растет и аудитория пиратских ресурсов», – сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6.