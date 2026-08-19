«Сегежа Групп» внедряет математические модели для прозрачной логистики

Дочерняя ИТ-компания лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» – «Сегежа Цифровые Решения» разработала и запустила централизованную систему мониторинга транспорта на основе математических моделей, созданных с использованием искусственного интеллекта и технологий больших данных (Big Data). Новый инструмент призван обеспечить прозрачность логистики в периметре холдинга, а также существенно повысить эффективность использования топлива и горюче-смазочных материалов. Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп».

Платформа интегрируется с уже действующими локальными системами мониторинга, такими как Wialon, «Автограф», Axenta, Omnicomm и ГЛОНАСС. В режиме реального времени алгоритмы автоматически отслеживают движение транспорта, контролируют расход топлива и еще ряд важных параметров. Ключевая функция – выявление аномалий: фиксируется выезд за пределы разрешенной территории, несанкционированные простои, сверхнормативные изменения уровня топлива и скоростного режима. О каждом выявленном нарушении оперативно информируются ответственные сотрудники.

По данным компании, система уже доказала свою эффективность. В ходе пилотной эксплуатации были зафиксированы факты несанкционированного слива топлива. Собранные цифровые доказательства переданы в службу безопасности и приобщены к уголовным делам. Это не только позволило пресечь противоправные действия, но также подтвердило возможность и целесообразность использования цифровых данных в судопроизводстве.

В перспективе планируется интеграция с учетными системами для автоматизации ведения путевых листов и создания централизованной отчетности по топливу и ГСМ. Дальнейшее развитие проекта также предполагает использование накопленных данных для выявления сложных участков на лесных дорогах, где водителям приходится сбрасывать скорость. Благодаря такой информации можно будет оптимизировать логистические маршруты, снизить общие транспортные расходы — это направление особенно актуально в условиях цифровизации логистических процессов в холдинге.

«Речь идет о реальном экономическом эффекте, особенно ощутимом в масштабах такого крупного лесопромышленного холдинга как «Сегежа Групп». Он достигается за счет объективного повышения прозрачности логистики, а также оптимизации расхода топлива и ГСМ. Наша экспертиза в области цифровизации позволяет холдингу внедрять сложные ИТ-решения, которые ранее были доступны только зарубежным вендорам», – сказал Максим Королев, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения».

Разработка ИТ-решений для мониторинга транспорта и производственных процессов – важная часть процесса повышения уровня ИТ-безопасности и импортозамещения в контуре «Сегежа Групп». Это одно из профильных направлений деятельности «Сегежа Цифровые Решения», созданной в 2022 г. для централизации цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов холдинга.