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СДЭК расширяет географию доставки на склады маркетплейсов в Армении, Белоруссии и Казахстане

СДЭК расширяет географию доставки на склады маркетплейсов в Армении, Белоруссии и Казахстане. Продавцы могут отправлять товары на склады Wildberries и Ozon в Армении — как из России, так и внутри страны. Доставка до складов маркетплейсов в Белоруссии и Казахстане тоже расширилась: добавились новые склады и площадка. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Новые маршруты помогут российским продавцам выйти на рынок Армении, а локальным — развивать продажи внутри страны и поставлять товары на склады маркетплейсов в России. Склад в стране покупателя сокращает срок доставки — а от него зависит и позиция в выдаче, и решение о покупке.

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В Белоруссии СДЭК подключил склад Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» и склад «Золотого Яблока» в Прилесье. Продавцам доступны два направления — из России в Белоруссию и внутри страны. В Казахстане компания начала возить товары на склад маркетплейса Teez: услуга работает только для местных юридических лиц, которые продают внутри республики.

СДЭК развивает международную складскую логистику: в сентябре 2025 г. компания впервые запустила доставку до складов маркетплейсов между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Сегодня в услугу входят круглосуточное отслеживание, доставка от четырех дней, бесплатное ожидание при сдаче груза и персональный менеджер. СДЭК также помогает устранить проблемы с упаковкой и маркировкой, доставляет груз повторно, если маркетплейс его не принял, и возвращает товары продавцу по услуге «Реверс».

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