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Росморречфлот и Sitronics KT приступили к созданию электронных навигационных карт Байкала и пограничных озер Псковской области

По заказу Росморречфлота началась работа по созданию электронных навигационных карт Байкала, а также Псковского, Чудского и Теплого озер для картографического обеспечения внутренних водных путей Российской Федерации. Работы выполняет разработчик морских решений Sitronics KT – дочерняя компания Sitronics Group, входящей в АФК «Система». Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Всего в рамках госконтракта планируется исследовать 13,7 тыс. кв. км акваторий озер. На основе собранных данных о глубинах, обнаруженных навигационных опасностях, различных надводных и подводных объектах будут созданы актуальные электронные навигационные карты для обеспечения безопасности судоходства.

«Современные электронные навигационные карты — не просто аналог бумажных карт. Судоводители получают комплексную навигационную картину в реальном времени. Это важный шаг в цифровизации внутренних водных путей России, в обеспечении безопасности судоходства и оптимизации работы речного флота», – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Проект состоит из трех этапов и включает не только гидрографические работы, но и космическую съемку береговой линии и островов для создания коллекции электронных навигационных карт на всей площади акваторий озер. Завершить работы планируется до конца 2028 г.

Первый этап проекта уже стартовал. В него входит космическая съемка береговых линий и прилегающих территорий в северной части Байкала, а также Псковского, Чудского и Теплого озер. В 2026 г. будет проведена съемка рельефа дна озер Псковской области общей площадью 1,9 тыс. кв. км.

Работы ведутся с применением автоматизированных гидрографических комплексов, обеспечиваются систематические гидрологические наблюдения, сбор данных и координирование пограничных буев между Российской Федерацией и Эстонией.

На втором и третьем этапах разработчики приступят к гидрографическим работам уже на Байкале и охватят северный участок площадью 11,8 тыс. кв. км. В комплекс работ войдут подробная съемка рельефа дна озера и подходы к портопунктам, проведение гидрологических наблюдений, сбор исходной навигационно-гидрографической информации, определение и уточнение местоположения навигационных объектов.

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«Сегодня мы задействуем самое современное и высокоточное оборудование, чтобы отобразить точные данные о глубинах, и возможно, сделать новые открытия. Наша компания много лет специализируется на решениях задач различной сложности для судоходства, гидрографии и картографии. Создаваемые нами карты соответствуют международным стандартам и отечественным нормативным документам, которыми мы руководствуемся при выполнении работ», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Ранее разработчиком успешно реализованы проекты по созданию электронных навигационных карт Ладожского и Онежского озер – это порядка 28 тыс. квадратных километров, а также созданы карты рек общей протяженностью более 75 тыс. километров.

Создание электронных навигационных карт под шифром «Карта-Озеро» реализуется в рамках федерального проекта «Навигация и время» национального проекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Как отметил пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок, после ухода западных поставщиков навигационных решений Россия ускорила развитие собственных систем: «Создание электронных карт — необходимый элемент этой цепочки. Без них любая навигационная платформа бесполезна. Тот факт, что полный цикл работ — от гидрографических изысканий до конечного продукта — выполняется внутри одной российской группы без привлечения иностранных подрядчиков и технологий для государства само по себе ценно. Это заметно снижает зависимость от внешних поставщиков в чувствительной сфере, а для корпорации, которая инвестировала в развитие необходимых отрасли компетенций на ранней стадии, байкальский контракт — подтверждение того, что ставка на собственные навигационные решения начинает приносить отдачу не только в виде выручки, но и в виде системного присутствия в критически важной для страны нише».

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