Perenesi.ru автоматизировал перенос товарных карточек с Wildberries на Ozon

На фоне повреждений логистической инфраструктуры Wildberries продавцам приходится учитывать риски, связанные с зависимостью от одного маркетплейса. Один из способов снизить операционные риски — заранее подготовить резервный канал продаж. Perenesi.ru предлагает автоматизировать первый этап такой диверсификации: сервис переносит товарные карточки из личного кабинета Wildberries и адаптирует их под требования Ozon, чтобы селлеры могли сохранить готовый цифровой каталог и оперативно запустить продажи на другой площадке.

В процессе переноса сервис обрабатывает категории товаров и связанные с ними характеристики, значения характеристик и единицы измерения, названия и описания, фотографии и другой контент карточек. Перенос одной карточки занимает секунды, в то время как ручная обработка аналогичной карточки обычно требует от 2 до 13 минут.

«Сегодня мы можем оперативно помочь продавцам перенести карточки с Wildberries на Ozon и тем самым сделать бизнес более эффективным, подключив альтернативную витрину. При этом мы понимаем, что у разных категорий бизнеса могут быть разные потребности. Если продавцу сейчас необходим другой канал — например, Avito, собственный интернет-магазин или другой маркетплейс, — он может сообщить об этом нашей команде. Мы готовы в приоритетном порядке адаптировать сервис под направления, где такая помощь наиболее востребована», — сказали в Perenesi.ru.

Автоматизация позволяет сократить объем рутинной работы при миграции каталога, уменьшить количество ошибок при переносе данных и быстрее подготовить ассортимент к публикации на новой площадке.

Чтобы начать перенос, продавцу необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Perenesi.ru, подключить кабинеты маркетплейсов. После этого остается выбрать товары, которые необходимо перенести на новую площадку, и дождаться завершения процесса.