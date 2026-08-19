Компания «Техноинвест Альянс» перешла на налоговый мониторинг с Saby Tax

Компания «Техноинвест Альянс» перешла на налоговый мониторинг с помощью Saby Tax менее чем за полгода. После внедрения компания в 30 раз сократила время передачи документов в ФНС, а трудозатраты сотрудников на обработку запросов инспекторов — почти на 90%. Об этом CNews сообщил представитель компании «Тензор», разработчика Saby.

Компания строит горно-металлургический комбинат на базе Зашихинского редкометалльного месторождения. С 2023 г. «Техноинвест Альянс» участвует в соглашении о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), поэтому должна была перейти на налоговый мониторинг в течение трех лет.

Хотя комбинат находится на стадии строительства, компании уже приходится регулярно подтверждать инвестиционный НДС и отвечать на запросы ФНС. Каждый такой запрос включал сотни документов — от лицензий до технико-экономических обоснований.

Изначально компания планировала организовать переход самостоятельно. Но после изучения требований ФНС стало понятно, что проект включает не только настройку технического решения. Нужно было подготовить документы для вступления в налоговый мониторинг, организовать защищенный обмен данными с ФНС и настроить интеграцию с АИС «Налог-3».

«Техноинвест Альянс» рассматривал предложения от трех разработчиков и выбрал Saby. Стоимость проекта оказалась в два раза ниже других предложений и фиксировалась на этапе предпроектного обследования. До заключения договора эксперты Saby также показали работу системы на реальных данных компании. Решающим стал и переход под ключ — специалисты Saby помогли подготовить документы для вступления в налоговый мониторинг, закупили и разместили сертифицированные СКЗИ в собственном ЦОД уровня TIER III, настроили интеграцию с ФНС и обучили команду клиента.

После внедрения инспекторы получили доступ к регистрам и подтверждающим документам через витрину данных Saby Tax. Компании больше не нужно заново собирать и отправлять большие архивы по каждому требованию. Для нестандартных документов — лицензий, картографических материалов и ТЭО — создан отдельный реестр.

В результате время передачи документов сократилось примерно в 30 раз, а трудозатраты сотрудников на обработку запросов – почти на 90%. Взаимодействие с ФНС стало более прозрачным, оперативным и эффективным.

«Сейчас у нас есть виртуальное пространство для работы с ФНС на базе Saby Tax. И это здорово. Когда идешь в налоговый мониторинг, понимаешь, что одной «коробки» недостаточно. Нужна команда, которая знает, как устроен процесс на практике, умеет работать с требованиями ФНС и помогает встроить их в реальные бизнес процессы компании. В этом нам помог Saby», — отметила Анна Кознова, финансовый директор «Техноинвест Альянс».