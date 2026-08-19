Компания «Искра Технологии» разработала мобильный IMS для развития корпоративных сетей связи и голосовых коммуникаций

Специалисты АО «Искра Технологии» разработали мобильный IMS (IP Multimedia Subsystem) в формате аппаратно-независимого программного обеспечения, работающего на стандартных COTS-серверах и платформах виртуализации. Решение позволяет расширить возможности ядра частной мобильной сети (Private LTE или pLTE).

Как отметила руководитель службы технических решений АО «Искра Технологии» Светлана Волкова, спрос бизнеса на pLTE для построения полноценных корпоративных сетей связи показывает устойчивый рост (порядка 50% по итогам 2025 г.), что обусловлено развитием интернета вещей, расширением автоматизации в производственном секторе экономики и рациональным подходом бизнеса к модернизации телеком-архитектуры.

«Ключевую роль в этом процессе играет решение IMS, которое работает как цифровая платформа, выполняющая гибкую обработку и маршрутизацию голосовых и видеовызовов, в том числе с использованием операторских стандартов VoLTE и ViLTE. Именно IMS позволяет создавать и масштабировать инфокоммуникационные среды на базе ядра pLTE, сопоставимые по надежности и набору услуг с публичными операторскими сетями, – сказала Светлана Волкова. – Например, с его помощью можно развернуть полноценную АТС с опцией короткой нумерации для сотрудников, диспетчерской связи, а также предоставить пользователям дополнительные сервисы. Система может быть первоначально внедрена на несколько сотен абонентов с последующим увеличением емкости до десятков тысяч пользователей без замены оборудования».

Среди других возможностей решения: интеграция с внешними телефонными сетями (доступны звонки на номера вне корпоративной сети, при этом весь трафик проходит через защищенное ядро в контуре предприятия), использование фиксированной и мобильной связи в рамках единой телеком-архитектуры (задействуется одно ядро сети вместо двух разнородных систем, что сокращает затраты на эксплуатацию), стандартизированные и гибкие политики качества обслуживания (QoS) для всех категорий абонентов (вызовы получают установленный приоритет и обрабатываются даже при высокой нагрузке на сеть).