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«Ингосстрах» запустил корпоративную платформу Iman для создания ИИ-агентов

«Ингосстрах», один из лидеров рынка страхования в России, запустил собственную корпоративную платформу Iman для создания и внедрения ИИ-агентов. За два месяца сотрудники компании создали с ее помощью более 1,35 тыс. агентов, около 250 из них уже используются в повседневной работе. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха».

ИИ-агенты помогают сотрудникам выполнять рутинные и аналитические задачи: работать с документами и корпоративными базами знаний, готовить материалы и заключения, проводить проверки и поддерживать принятие решений. При этом создавать таких ИИ-агентов можно без сложного программирования — с помощью визуального конструктора. Для более сложных сценариев предусмотрена возможность разработки с использованием кода.

Iman объединяет в одной платформе инструменты для создания и эксплуатации ИИ-агентов. В частности, решение позволяет работать с корпоративными базами знаний, документами в разных форматах, распознавать текст на изображениях с помощью технологии OCR, а также взаимодействовать с пользователями через электронную почту и другие каналы.

Все компоненты Iman работают в защищенном внутреннем контуре «Ингосстраха». Платформа предусматривает ролевую модель доступа, управление секретами, аудит действий и мониторинг работы агентов. Это позволяет контролировать доступ к корпоративным данным и отслеживать работу созданных решений.

«Iman позволяет сделать использование искусственного интеллекта частью повседневной работы сотрудников. При этом подразделения могут самостоятельно создавать инструменты под конкретные задачи, быстро проверять их эффективность и передавать успешные решения в промышленную эксплуатацию. Такой подход помогает сокращать время на выполнение операций и высвобождать ресурсы сотрудников для более сложных задач», — сказал Сергей Шелепин, директор центра искусственного интеллекта мультиагентных систем «Ингосстраха».

Среди уже реализованных сценариев — автоматическая подготовка аналитических материалов и заключений, юридическая поддержка, помощь в закупках, урегулировании убытков и управлении проектами. Также в компании реализуются пилотные проекты в области ДМС, в том числе для поддержки решений при подборе клиник и согласовании медицинских услуг.

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Одно из ключевых преимуществ Iman — возможность создавать и запускать различные ИИ-сценарии на единой технологической платформе. Это позволяет применять общие подходы к безопасности и управлению при использовании искусственного интеллекта в разных подразделениях компании.

«Мы продолжаем развивать функциональность Iman и расширять библиотеку готовых сценариев. В перспективе мы также рассматриваем возможность предоставления решения внешним корпоративным заказчикам. Накопленный внутри “Ингосстраха” опыт позволит предлагать компаниям помимо технологической платформы еще и практические сценарии применения агентного искусственного интеллекта», — сказал Сергей Шелепин.

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