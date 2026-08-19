Indeed ITDR 2.2: больше сценариев MFA и улучшенный пользовательский опыт

Компания «Индид» выпустила новую версию Indeed Identity Threat Detection and Response (Indeed ITDR) 2.2 — продукта для своевременного выявления и реагирования на угрозы, связанные с компрометацией айдентити. Обновление расширяет сценарии применения многофакторной аутентификации, улучшает пользовательский опыт при работе в консоли администрирования и упрощает развертывание решения в корпоративной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

Сегодня для защиты корпоративной инфраструктуры недостаточно контролировать только доступ пользователя в систему. Не менее важно отслеживать дальнейшую активность учетных записей и своевременно реагировать на подозрительные действия. Эти возможности получили развитие в новой версии Indeed ITDR 2.2.

Одноразовые пароли для MFA

Одно из ключевых нововведений в Indeed ITDR 2.2 — подтверждение дополнительного фактора входа с помощью одноразовых паролей (OTP), основанных на времени (time-based one-time passwords, TOTP). Обновление расширяет интеграцию с Indeed Access Manager и позволяет использовать существующую инфраструктуру аутентификации в сценариях Indeed ITDR.

Поддержка ТOTP особенно актуальна для организаций с закрытыми инфраструктурами без доступа к внешним сетям, где использование push-уведомлений невозможно. Кроме того, пользователи могут применять сторонние приложения-аутентификаторы, поддерживающие стандарт TOTP.

Ввод одноразового пароля выполняется через легковесное приложение, устанавливаемое на рабочих станциях под управлением Windows. Оно своевременно отображает запрос на подтверждение дополнительного фактора. В рамках дальнейшего развития продукта планируется добавить поддержку одноразовых паролей через SMS, электронную почту и физические носители.

Фильтрация событий доступа

В версии 2.2 компания «Индид» расширила возможности работы с журналом событий доступа. На странице «События» консоли администрирования появилась гибкая система фильтрации по пользователю, ресурсу, протоколу, IP-адресу и контроллеру домена. Также улучшен интерфейс фильтрации по времени возникновения события и оптимизировано хранение данных, что повышает производительность поиска.

Обновленный интерфейс упрощает работу с Indeed ITDR и позволяет быстрее находить необходимые события при анализе подозрительной активности, расследовании инцидентов и оценке рисков безопасности.

Упрощенное развертывание Indeed Key Server

Другие изменения Indeed ITDR делают более удобным развертывание продукта в инфраструктурах, где интеграция с Indeed Access Manager не требуется.

Компонент Indeed Key Server теперь можно установить на отдельный узел с помощью единого сценария установки. Это упрощает развертывание сервера в демилитаризованной зоне (DMZ) и избавляет администраторов от необходимости вручную изменять конфигурационные файлы.

Новые сценарии обнаружения и улучшенная совместимость

В новой версии расширен набор сценариев обнаружения атак. Indeed ITDR теперь выявляет такие техники, как Golden PAC и SAM Account Spoofing, что позволяет эффективнее обнаруживать попытки компрометации доменной инфраструктуры.

Кроме того, улучшена совместимость с различными вариантами TLS-сертификатов, включая сертификаты LDAPS без расширения SAN, а также сертификаты с именем субъекта в формате Distinguished Name.

«Мы последовательно улучшаем Indeed ITDR, расширяя сценарии внедрения продукта и добавляя новые возможности детектирования. Наша задача – помочь организациям своевременно реагировать на угрозы, связанные с учетными данными, не перестраивая существующую инфраструктуру. При этом для нас важно обеспечить удобство работы как для пользователей, так и для специалистов по информационной безопасности и администраторов. Последние обновления отражают наиболее частые пожелания, которые мы получаем в процессе внедрения наших продуктов», — отметил Лев Овчинников, руководитель продукта Indeed ITDR в компании «Индид».