HRMOST: каждый третий, кто общался с цифровым помощником при поиске работы, готов рекомендовать работодателя

Цифровые инструменты в подборе и адаптации сотрудников становятся дополнительным преимуществом работодателя в глазах соискателей. По данным опроса сервиса автоматизации найма HRMOST, 36% россиян с опытом общения с чат-ботами и ИИ-помощниками готовы рекомендовать компанию, где такие технологии сопровождают процессы подбора и адаптации сотрудников. В исследовании приняли участие 2 тыс. россиян.

Главный фактор доверия к работодателю, использующему цифровых помощников, — быстрые ответы на вопросы о вакансии в любое время. Так ответили 36% тех, кто уже сталкивался с чат-ботами или ИИ-ассистентами при поиске работы. Еще 30% ценят возможность самостоятельно выбрать удобное время для собеседования через онлайн-календарь. А 27% — прозрачное отслеживание статуса заявки. Например, возможность узнать, просмотрел ли работодатель отклик и принято ли решение по нему.

При этом автоматизация не воспринимается как замена живому общению. Четверть россиян (25%) при первом контакте с вакансией предпочитают общаться с рекрутером, но открыты к использованию бота для первичного сбора информации. Еще 21% относятся к такому формату нейтрально и воспринимают ИИ-ассистентов как обычный инструмент коммуникации. А для 16% наличие цифрового помощника в процессе общения с соискателем, напротив, становится признаком современной и технологичной компании, которая учитывает время и потребности кандидата.

Отношение к применению алгоритмов в коммуникации со стороны работодателей заметно различается в зависимости от возраста. 28% россиян 18–24 лет воспринимают общение с чат-ботом как признак технологичности компании — это почти в 3 раза больше, чем среди респондентов 45–54 лет (10%), которые в большинстве своем предпочитают живого рекрутера, но не против использования бота для первичного сбора информации (26%)

Оценивают россияне и участие цифровых помощников в адаптации к новому месту работы. 38% опрошенных оценивают такой сценарий положительно: 16% считают его отличным решением, которое делает адаптацию более плавной и структурированной, еще 22% отмечают, что цифровой ассистент позволяет погружаться в рабочие процессы в своем темпе. Еще 24% респондентов относятся к автоматизации нейтрально, для них главное — сами рабочие задачи, а не формат адаптации. Здесь также заметна разница между возрастными группами. Среди россиян 18–24 лет положительно относятся к автоматизированной адаптации половина (50%) опрошенных (против 38% в среднем).

«Цифровые помощники уже стали привычной частью взаимодействия с работодателем, и молодое поколение воспринимает такой формат особенно позитивно. Среди россиян 18–24 лет 54% готовы рекомендовать компанию с цифровым подбором и адаптацией — по сравнению 36% в среднем по всем возрастам, а 50% положительно оценивают автоматизацию формальных процессов при выходе на новую работу — тогда как средний показатель составляет 38%. Для работодателей это важный сигнал: цифровые инструменты, которые делают путь кандидата понятнее и удобнее, усиливают HR-бренд и становятся дополнительным преимуществом компании в глазах молодых специалистов, которые уже в ближайшие годы будут занимать значительную часть рынка труда», — отметил Константин Куница, директор сервиса HRMOST.