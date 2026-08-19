Гибкая ролевая модель, отказоустойчивость и бэкапы: «Базис» представляет Basis Dynamix Cloud Control 5.6

Компания «Базис» (входит в ГК «РТК-ЦОД») объявляет о выходе обновления Basis Dynamix Cloud Control 5.6 - решения для управления кластерами, расположенными в разных ЦОД, а также мажорной версии 3.0 встроенного модуля для развертывания сервисов в облаке Basis Automation Studio. Ключевыми изменениями релизов стали переработанная ролевая модель доступа пользователей, обновленная архитектура развертывания сервисов, новые инструменты управления ресурсами и углубление интеграции платформы с другими решениями экосистемы «Базис». Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Платформа Basis Dynamix Cloud Control предназначена для управления через единый портал частными и публичными облаками, построенными на базе различных платформ виртуализации — Basis Dynamix Enterprise, Basis Dynamix Standard, VMware vSphere и РУСТЭК.

Гибкая модель разграничения доступа

На смену встроенной ролевой модели в Basis Dynamix Cloud Control 5.6 пришла новая гибкая модель разграничения доступа, что позволяет администратору назначать права в точном соответствии с полномочиями пользователей. Переход на новую модель выполняется автоматически при обновлении инсталляции продукта: права пользователей мигрируют в новую структуру без ручной перенастройки. Вместе с новой моделью администраторы получили более удобные инструменты для работы с ролями, включая их клонирование — при копировании переносятся уровни доступа, права доступа и правила фильтрации исходной роли.

В новой модели предусмотрены встроенные роли по умолчанию, готовые к использованию без дополнительной настройки. Поддерживается управление жизненным циклом пользовательских ролей для точечного предоставления необходимых прав на различные объекты. При архивировании учетной записи вместе с объектами доступа снимаются все связанные роли.

Углубленная интеграция с экосистемой «Базис»

В релизе 5.6 была существенно расширена функциональность сегментов Basis Dynamix Standard. Пользователям получили новые возможности, ранее уже доступные в других сегментах: поддержка сетей, роутеров, балансировщиков нагрузки, профилей безопасности и внешних систем хранения данных. Логика построения виртуальной сети стала более гибкой: маршрут по умолчанию на роутере создается автоматически, если пользователь не задал собственный. При этом в конфигурациях с несколькими роутерами разрешены удаление последнего порта роутера и отключение сети от роутера.

Для облачных сегментов Basis Dynamix Enterprise в новом релизе была добавлена поддержка сервиса резервного копирования на базе Basis Virtual Protect — решения компании «Базис» для управления жизненным циклом резервных копий виртуальных машин. Администратор может подключить настроенный сервис к одному или нескольким сегментам Basis Dynamix Enterprise, для которых должны быть доступны инструменты резервного копирования.

Автоматическая синхронизация изменений виртуальной инфраструктуры сегментов Basis Dynamix Enterprise дополнена операциями со снапшотами — созданием, восстановлением и удалением. Синхронизация в фоновом режиме помогает администратору поддерживать согласованность виртуальной инфраструктуры между платформой виртуализации и решением Basis Dynamix Cloud Control, что важно, например, при выполнении сервисных действий с серверами и дисками.

Наконец, реализовано взаимодействие Basis Dynamix Cloud Control с платформой виртуализации Basis Dynamix Enterprise через учетную запись Basis Virtual Security — решения компании “Базис”, предназначенного для защиты виртуальной инфраструктуры.

Управление ресурсами: переподписка vCPU и лимиты на уровне ВЦОД

В новом релизе Basis Dynamix Cloud Control особое внимание было уделено контролю над объёмом предоставляемых ресурсов, обеспечению предсказуемого потребления и оптимизации затрат. На уровне виртуального центра обработки данных (ВЦОД) введены лимиты и механизм согласования выделяемых ресурсов, дающие администраторам предсказуемый контроль над потреблением в рамках отдельных ВЦОД.

Для облачных сегментов на платформе Basis Dynamix Enterprise реализовано управление коэффициентом и режимом переподписки виртуальных процессоров (vCPU), что позволяет администратору гибко регулировать плотность размещения виртуальных машин. Коэффициент переподписки определяет, сколько ядер vCPU будет приходиться на одно ядро физического процессора и отдельно указывается для каждого физического сервера. При отсутствии ограничений Basis Dynamix Cloud Control будет использовать для запуска виртуальных серверов любые узлы с достаточными ресурсами. При включенном режиме строгой переподписки виртуальные серверы не будут запускаться на физических узлах, если у тех недостаточно свободных ядер vCPU.

Новые возможности Basis Automation Studio 3.0

Basis Automation Studio — это модуль Basis Dynamix Cloud Control, который представляет собой среду автоматизации развёртывания приложений и сервисов. С его помощью администратор платформы может управлять жизненным циклом облачных сервисов, работать с шаблонами и компонентами, публиковать готовые сервисы на витрине и предлагать их пользователям.

Отказоустойчивость и горизонтальное масштабирование

Для Basis Automation Studio 3.0 одним из наиболее важных изменений стала смена архитектуры — модуль переведен на отказоустойчивую архитектуру в кластере Kubernetes. Компоненты Basis Automation Studio, включая контейнеры оркестратора и базу данных, работают в конфигурации высокой доступности: при выходе из строя отдельного узла нагрузка автоматически перераспределяется на оставшиеся узлы, работа платформы не прерывается. Для хранения общих данных используется распределенное отказоустойчивое хранилище, для базы данных — управление средствами оператора Kubernetes.

Наряду с отказоустойчивостью появилось горизонтальное масштабирование: количество экземпляров ключевых сервисов задается при развертывании, что позволяет наращивать производительность платформы под растущую нагрузку без изменения ее архитектуры.

Работа с динамическими данными

Еще одним важным новшеством Basis Automation Studio 3.0 стало появление динамических провайдеров, которые предоставляют возможность создания динамических типов данных при заказе сервиса. Благодаря этому модуль может обращаться к внешним системам и возвращать в форму заказа вместо статичных полей актуальные данные, вычисляемые по пользовательским сценариям в изолированной среде выполнения.

Динамические провайдеры отображаются на карточке домена и проекта. Внутри них дополнительно добавлен программный интерфейс управления динамическими типами провайдера для запуска пользовательских скриптов.

Как и в Basis Dynamix Cloud Control, в модуле Basis Automation Studio 3.0 была переработана ролевая модель. Права доступа теперь задаются на уровне отдельных API-методов, сгруппированных по управляемым сущностям. Каждая роль привязана к области видимости: платформе, домену или проекту, — которая определяет предельный набор доступных действий. Пользователь привязывается к одной области видимости, но ему можно назначить несколько ролей, в том числе стандартных — в таком случае права доступа суммируются.

«Приоритетными направлениями развития нашей облачной платформы Basis Dynamix Cloud Control остаются расширение возможностей управления виртуальной инфраструктурой и повышение совместимости облачного решения с другими продуктами экосистемы “Базиса”. В релизе 5.6 мы сделали несколько значительных шагов в обоих направлениях. Что касается нашего решения для управления облачными сервисами, перевод Basis Automation Studio на новую k8s-архитектуру позволит перемещать рабочую нагрузку без остановки работы продукта. Кроме того, для удобства работы с модулем мы внедрили динамические провайдеры и расширили возможности графического интерфейса платформы», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».