«Геоскан» выполнил крупнейший проект по поиску золота с беспилотников в Саудовской Аравии

Компания «Геоскан» выполнила аэромагнитную съемку территории площадью около 1000 км² с общей протяженностью полетных маршрутов порядка 10 тыс. погонных километров в Саудовской Аравии для поиска золоторудных месторождений. Проект стал крупнейшим в стране среди аналогичных работ с применением беспилотных авиационных систем. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Полученные данные позволят заказчику оценить перспективность исследуемой территории и спланировать дальнейшие геологоразведочные работы.

Проект был выполнен за 52 дня в сложных климатических условиях. Температура воздуха в регионе в дневное время превышала +40 °C, поэтому основная часть полетов проводилась ночью. Работа оборудования при экстремальных температурах потребовала адаптации полетных операций к условиям региона.

Для выполнения работ «Геоскан» использовал собственный аэрогеофизический комплекс с беспилотником квадрокоптерного типа «Геоскан 401» и квантовым магнитометром Geoshark (Геошарк). Комплекс предназначен для геологического картирования, выявления геологических структур и разломов. Оборудование позволяет выполнять высокоточную аэромагнитную съемку с частотой до 1000 измерений в секунду на предельно малой высоте (от 25 м) как на равнинной местности, так и в сложных ландшафтных условиях с детальным огибанием рельефа.

«Масштаб проекта и условия, в которых он выполнялся, потребовали от нашей команды высокой оперативности и способности быстро адаптировать технические решения к условиям работы. Тем не менее мы выполнили съемку в установленные сроки и получили данные, соответствующие требованиям заказчика. Результаты проекта в очередной раз подтвердили надежность нашего комплекса, а также готовность команды выполнять аэрогеофизические работы в самых сложных условиях. Сейчас мы завершаем подготовку итогового отчета, который станет основой для дальнейших геологоразведочных работ», — сказал руководитель отдела геофизики ГК «Геоскан» Дмитрий Гоглев.

«Геоскан» с 2017 г. развивает технологии и компетенции в области геологоразведки с применением беспилотных авиационных систем на основе собственных разработок. Компания выполнила магнитометрическую и гамма-спектрометрическую съемку более чем на 160 участках в России и за рубежом, в том числе проекты в странах Центральной Азии, Африки, на Аравийском полуострове. Работы проводились в различных природно-климатических условиях. Совокупная протяженность полетных маршрутов превысила 200 тыс. погонных километров. В числе заказчиков — горнодобывающие и нефтегазовые предприятия. В Саудовской Аравии с 2023 г. «Геоскан» реализовал несколько проектов по аэромагнитной съемке общим объемом более 12500 погонных километров.