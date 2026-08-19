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Desktop X: обновление почтового клиента с фокусом на продуктивность и удобство

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») продолжает развивать суперапп для ПК и ключевую составляющую цифрового рабочего места Desktop X. В новом релизе разработчики сосредоточились на электронной почте: в релизе реализован ряд востребованных функций, направленных на ускорение решения повседневных задач, улучшение контроля над перепиской и повышение удобства взаимодействия с вложениями и архивами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Desktop X продолжает развиваться как рабочий инструмент для корпоративных пользователей, в том числе в связке с почтовым сервером RuPost. Новая версия учитывает реальные потребности пользователей: от быстрого поиска и автоматического сохранения черновиков до расширенных возможностей работы с общими ящиками и вложениями.

В Desktop X 2.3 расширены возможности работы с архивами и поиском. Реализован первый этап поддержки локальных архивов — теперь доступны импорт и экспорт, а также функции открытия и закрытия архива. Это дает пользователям инструменты для управления историей переписки и оптимизации хранения данных. Дополнительно внедрен сквозной локальный поиск по почтовому ящику: с его помощью можно оперативно находить нужные письма и сведения, не прибегая к дополнительным действиям.

Для пользователей почтового сервера RuPost обновлена функциональность общих ящиков. Теперь доступна функция «Отправить от чужого имени» (Send as), которая упрощает командную работу в рамках единого почтового ящика. При этом сохраняется прозрачность процесса и обеспечивается корректность отправки писем — как от имени группы, так и от лица конкретного сотрудника.

Повышено удобство работы с документами: в интерфейс интегрирован просмотрщик PDF‑файлов со встроенной функцией печати. Благодаря этому пользователи могут просматривать и распечатывать вложения в формате PDF непосредственно в почтовом клиенте, не зависимо от ОС и без необходимости запускать сторонние приложения.

Акцент в обновлении сделан на повышении скорости работы. В почтовом представлении появились горячие клавиши, которые ускоряют выполнение типовых операций и делают навигацию более интуитивной. Кроме того, в подсказках на панели форматирования теперь отображаются сочетания горячих клавиш — это помогает быстрее освоить клавиатурные комбинации и продуктивнее использовать возможности программы.

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Среди новых возможностей для работы с почтой — функция запроса отчета о прочтении сообщения. С ее помощью отправитель может узнать, было ли письмо открыто получателем.

Еще одно полезное улучшение — возможность вставки текста из буфера обмена с выбором формата: пользователь сам решает, вставить текст с исходным форматированием или в виде обычного текста. Такой подход помогает избегать избыточного, «мусорного» форматирования и поддерживать чистоту оформления писем. Кроме того, теперь при цитировании письма (в режиме пересылки или ответа) почтовые адреса автоматически преобразуются в ссылки mailto — это заметно упрощает взаимодействие с контактами прямо в процессе переписки.

Отдельные улучшения касаются работы с вложениями. Список вложений в письме теперь отображается в 2,5 ряда: такая компоновка делает интерфейс более компактным и наглядным.

«Мы стремимся сделать Desktop X не просто почтовым клиентом, а полноценным рабочим местом, где каждая деталь продумана для удобства пользователя, — отметил руководитель по продуктовой экспертизе компании РуПост Михаил Никитин. — В этом релизе мы реализовано множество запросов от наших пользователей и сделан акцент на тех функциях, которые реально экономят время и повышают эффективность ежедневной работы».

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