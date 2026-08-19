Blink объединил карту друзей, чаты и звонки — и предложил альтернативу привычным мессенджерам

После нескольких месяцев тестирования геосоциальное приложение Blink завершило основной этап масштабного обновления и готово к выходу на более широкую аудиторию. Из карты друзей оно выросло в новый формат общения с теми, кто действительно важен: теперь карта, чаты и звонки работают вместе, помогая чаще быть на связи, встречаться и оставаться частью жизни друг друга — даже на расстоянии. Об этом CNews сообщили представители Blink.

В течение тестирования команда постепенно открывала новые функции, собирала обратную связь и исправляла недочеты. Первая волна продвижения охватит Россию, Белоруссию и Казахстан, а за пределами СНГ — Китай, Бразилию и Мексику. В планах и другие рынки, где Blink уже набрал аудиторию за три года работы.

При этом Blink нельзя назвать мессенджером в привычном смысле. Это приложение для общения не со всеми подряд, а с друзьями и близкими — теми, чьих сообщений ждешь и с кем хочется чаще видеться. Сердце Blink — интерактивная трехмерная карта, которая добавляет чатам контекст реальной жизни: показывает, где друзья, с кем они и куда направляются, а ещё помогает сразу написать им или созвониться, чтобы договориться о встрече.

За время тестирования в Blink появились групповые чаты, аудио- и видеозвонки до 100 человек, редактирование и удаление, ответы и пересылка сообщений, голосовые сообщения и видеошары, обмен фото и видео и приглашения в чатики по ссылке. Более эмоциональным общение делают разные размеры и стили сообщений, а также стикеры с мемными звуками. Реакции тоже работают по-блинковски: на каждое сообщение можно поставить не одну, а сразу целую пачку — и буквально засыпать человека эмоциями.

В ближайшее время пользователи смогут превращать смешные, милые или кринжовые фотки с собой и друзьями в собственные стикеры и реакции — и делать общение ещё более личным и живым. Параллельно команда запустила открытое тестирование веб-версии с картой и чатами — звонки появятся позже. К началу нового учебного сезона Blink также готовит новые сценарии общения для компаний друзей, школьных классов, колледжей и университетов.

«Карта отвечает на вопрос “ты где?”, чаты и чекины — на “что у тебя там?”, а вместе получается главное — “го увидимся!”. Нам вообще неинтересно делать еще один мессенджер с бесконечными чатами со всеми подряд. Blink — про людей, чьи сообщения открываешь сразу и с кем правда хочется увидеться. Несколько месяцев мы вместе с пользователями докручивали приложение: добавляли то, чего не хватало, — и теперь все готово! Пора показывать обновлённый Blink гораздо большей аудитории», — сказал CEO Blink Дмитрий Трачук.