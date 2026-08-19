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Цифровизация Искусственный интеллект
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79% родителей за обучение ИИ уже в школьном возрасте

Сервис «КИОН Музыка» и онлайн-школа Skillbox Kids опросили более 1500 взрослых и узнали, зачем родители знакомят детей с советскими произведениями, какие качества ценят в персонажах и какие современные цифровые навыки считают важными для будущего. По данным исследования, кот Леопольд, Чебурашка и доктор Айболит являются самыми любимыми героями, а с «Песенкой крокодила Гены» родители знакомят малыша в первую очередь. Такие персонажи прежде всего учат подрастающее поколение доброте, однако при этом самым полезным качеством характера большинство назвали ответственность. Из современных навыков востребованы финансовая, компьютерная грамотность и ИИ. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Абсолютно все опрошенные считают, что нельзя обойтись без детских досуговых произведений (музыка, книги, кино, мультфильмы и тд.) в рамках всестороннего развития малыша, но важно отслеживать их качество – так ответили 65% участников исследования. Треть отметила их крайнюю необходимость (36%).

Литература (53%), аудиовизуальные материалы, представляющие собой анимационные и игровые фильмы (24%), а также музыка (16%) – форматы развлекательного контента, которые родители готовы прежде всего продемонстрировать малышам. При этом ограничивают их потребление или собираются так поступать 73% респондентов. Для большинства оптимальное времяпрепровождения за ними определяется несколькими часами в день (44%). Чуть реже выбирали срок до 60 минут за тот же период (40%).

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Почти четверть родителей (23%) отмечают, что их ребенок смотрит образовательный контент на регулярной основе. Наибольшая доля ответов за плавающей периодичностью (44%). 18% признались, что не знают наверняка, какой контент выбирают их дети. 16% подтвердили полное отсутствие интереса к развивающим форматам. Увлеченность ребенка обучающими материалами сказывается на отношении взрослых к экранному времени – 71% готовы его пересмотреть в сторону увеличения при его разнообразии.

Финансовая грамотность (24%) – самый востребованный набор навыков и знаний, необходимый ребенку в современном мире кроме общечеловеческих качеств. Далее идет владение иностранными языками и компьютером (по 21%). 79% были бы рады, если детей стали обучать работе с нейросетями и ИИ уже в школьном возрасте.

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