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Жителям Кирвоской области открыли доступ к Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix

МТС объявляет о запуске решения «МТС Глобальный доступ», благодаря которому абоненты смогут получить доступ к недоступным в России зарубежным цифровым платформам, таким как Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix. В перспективе МТС планирует увеличить число доступных сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис «МТС Глобальный Доступ» создан на основе запантентованного МТС в 2025 г. уникального решения. Он помогает клиентам сохранять стабильный доступ к разрешенным законодательством популярным контентным сервисам, доступ к которым был ограничен в России. Предложение МТС обеспечит бесшовный переход на зарубежные контентные ресурсы и удобную оплату напрямую с мобильного счета.

Сейчас абоненту доступны Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix, в перспективе планируется расширение этого списка. Решение МТС позволяет пользователю из своего личного кабинета в приложении «Мой МТС» перейти на такие ресурсы и провести оплату за счет включенных в платформу финтех-решений. МТС – единственная компания в России, предоставившая такое собственное запатентованное решение.

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