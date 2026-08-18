Yota: россияне стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Почтовые сервисы остаются популярными у россиян. С начала лета 2026 г. ими воспользовались на 10% больше жителей страны, чем в аналогичном периоде 2025 г., выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Лидерство в топе продолжает держать «Почта Mail» — на сервис приходится 55,8%. На втором месте находится Gmail с долей 26,8%, на третьем — «Яндекс Почта» (16,7%).

В совокупности отечественные почтовые сервисы формируют почти три четверти всего трафика электронной почты. На «Почту Mail» приходится более половины объема. Gmail занимает чуть больше четверти, а почта «Яндекса» — около шестой части. Остальные сервисы, включая Rambler, Yahoo и Outlook, суммарно набирают менее 1%.

Наиболее активно электронной почтой пользуются россияне в возрасте от 26 до 45 лет. На абонентов 26–35 лет приходится чуть больше четверти от всего почтового трафика, еще 30% генерируют пользователи 36–45 лет. Молодежь от 14 до 20 лет обеспечивает лишь 8,4% трафика.

При этом у россиян в возрасте от 14 до 20 лет лидером становится Gmail: на него приходится 52% почтового трафика этой возрастной группы, тогда как доля «Почты Mail» — 40%. Это единственная крупная возрастная группа в столице, где зарубежный сервис опережает российского лидера. Больше половины трафика почтовых сервисов приходится на мужчин — 60%.

Наиболее активно электронной почтой пользуются жители Москвы. Второе место занимает Санкт-Петербург. В большинстве регионов «Почта Mail» сохраняет лидерство, в отдельных частях страны предпочтения распределяются между сервисами более равномерно. Такая картина, например, наблюдается в Якутске и Чите.