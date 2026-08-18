«Яндекс Карты» начали показывать направление дорожных камер и ограничение скорости на всем маршруте

В режиме навигации «Яндекс Карты» стали показывать, какое ограничение скорости действует на следующих участках маршрута и куда направлены камеры. Водители будут знать, что ждет их впереди, и смогут плавно менять скорость. Это сделает движение на дороге более предсказуемым и безопасным. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Раньше «Яндекс Карты» показывали разрешенную скорость только на текущем участке пути. Теперь водители будут видеть, какой скоростной режим действует впереди. Например, сервис покажет, что до развязки можно ехать со скоростью 80 км/ч, затем ее нужно снизить до 60 км/ч, а потом и вовсе до сорока. А значит, водитель сможет заранее снизить скорость, чтобы не выходить за ограничения. Пилотный запуск этой функции показывает, что она способствует соблюдению скоростного режима.

Ездить без нарушений помогает также информация о камерах. Сервис теперь показывает, куда направлены две ближайшие камеры на маршруте. Водитель увидит, на какую полосу смотрит камера и какой поток машин она контролирует — который едет навстречу или в попутном направлении. Если камера фиксирует скорость уже после проезда машины, «Яндекс Карты» дополнительно предупредят об этом голосом.