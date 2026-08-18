Webbankir: 17% россиян заметили конкуренцию со стороны ИИ

16,7% работающих россиян сообщили, что работать стало сложнее из-за конкуренции с ИИ. При этом 32,5% считают, что ИИ нуждается в ограничении, так как люди не должны терять из-за него работу. Почти 46% респондентов полагают, что такие ограничения пока не нужны, но могут понадобиться в перспективе. И лишь меньше четверти опрошенных уверены, что ограничивать ИИ в принципе не нужно. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Финансовая онлайн-платформа Webbankir и медиахолдинг «Просто.» провели в июне – июле 2026 г. опрос на тему развития ИИ в России. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов среди работающих граждан по всей России.

На вопрос «Ощущаете ли вы конкуренцию со стороны ИИ?» утвердительно ответили 16,7% респондентов. Большинство (43,3%) заявили, что развитие ИИ на ту сферу, в которой они трудятся, никак не влияет, а для 40% респондентов новые технологии, напротив, облегчили работу.

По мнению респондентов, наиболее уязвимыми в результате развития ИИ окажутся такие сферы занятости, как маркетинг и реклама (46,7% голосов), музыка, кино и изобразительное искусство (45%), ИТ (41,6%), экономика и финансы (29,2%), гуманитарные специальности в целом (22,5%), юриспруденция (18,3%), менеджмент и госуправление (14,4%), инженерные специальности (10,83%). Меньше всего, по мнению респондентов, стоит беспокоиться тем, кто занимается сельским хозяйством (2,5%), энергетикой (4,17%), рабочими специальностями в целом (5%), а также медициной и фармацевтикой (8,3%).

При этом лишь чуть больше трети россиян (35,8%) согласны с утверждением о том, что в связи с развитием ИИ сегодня выгоднее получать рабочую специальность, чем высшее образование. 64,2% считают, что высшее образование даже при развитии ИИ будет иметь большую ценность.

Большинство (45,8%) считает, что законодательно ограничивать ИИ пока не нужно, но, возможно, такие меры понадобятся в будущем, если развитие технологий начнет лишать людей работы. 32,5% придерживаются мнения, что сдерживающие меры уже необходимы. Наконец, каждый пятый респондент (21,7%) уверен в том, что никакие ограничения не нужны, так как ИИ — это продукт технического прогресса.