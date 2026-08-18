В столице разработали критически важное оборудование для производства микроэлектроники

Столичный производитель разработал и запустил серийное производство электростатического стола для удержания пластин, который применяется в вакуумных установках при изготовлении микросхем, чипов и процессоров. Устройство позволяет исключить механические повреждения и загрязнение поверхности пластин благодаря бесконтактному удержанию. Проект реализован при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Московское предприятие “ЭСТО” освоило выпуск критически важных компонентов, ранее поставлявшихся из-за рубежа, и наладило серийное производство востребованных в микроэлектронике устройств. Ключевым достижением стала локализация электростатических столов для удержания пластин — уникального для России решения, поскольку до настоящего момента такие устройства в нашей стране не выпускались. Продукция доступна как в составе собственного оборудования компании, так и для интеграции в технологические линии, эксплуатируемые по всей стране», — отметил Анатолий Гарбузов.

Компенсация процентной ставки по инвестиционному кредиту МФППиП позволила компании провести реконструкцию промышленного объекта. На площадке организовали специализированные лаборатории с чистыми комнатами — обязательным условием для сборки высокотехнологичных устройств. Кроме того, средства направили на приобретение нового оборудования для изготовления элементов электронной аппаратуры и печатных плат, механообработки и выполнения узкоспециализированных операций, включая орбитальную и диффузионную сварку.

«Электростатический стол — это специфическое устройство, технологически сложное в производстве, и нам удалось его освоить, в том числе с помощью мер поддержки. Сейчас первое изделие уже функционирует в импортном оборудовании, поступают заказы, формируется портфель контрактов. Появилась новая статья выручки, которой раньше не было. Это позволяет не только обеспечивать потребности рынка, но и снижать себестоимость, повышая конкурентоспособность и качество», — сказал первый заместитель генерального директора компании «ЭСТО» Данил Челапкин.

В штате предприятия работают более 120 конструкторов, технологов, программистов и электронщиков. По сравнению с 2024 г., когда проект только начинали реализовывать, команда выросла на 10 процентов. Еще одним преимуществом компании стал собственный сервисный блок: специалисты самостоятельно запускают оборудование, отрабатывают технологии и занимаются его обслуживанием.

«Это яркий пример того, как адресная помощь города трансформируется в реальный технологический суверенитет. Предприятие не просто нарастило мощности — оно закрыло критическую нишу, ранее занятую импортом. Освоение электростатических столов — непростая задача: речь идет о сложном наукоемком продукте, для выпуска которого нужна сильная инженерная команда. Такие предприятия становятся точками роста московской экономики, поэтому их поддержка остается стратегическим приоритетом для города», — сказал генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.

Программа инвестиционного кредитования МФППиП предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма, подлежащая компенсации, — 5 млрд руб.