В «Реглаб» обеспечили защиту критически важных сервисов и информационных систем при помощи решения «Киберпротекта»

Российский производитель оборудования и разработчик ПО для систем автоматизации ведущих отраслей и предприятий страны «Реглаб» перешел на систему резервного копирования «Кибер Бэкап», создав фундамент для дальнейшего развития стратегии киберустойчивости. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект».

В компании, ежедневно обрабатывающей данные оперативного и бухгалтерского учета, информацию производственных систем, а также персональные данные, всегда уделяли большое внимание защите своих информационных систем и на обязательной основе использовали инструменты резервного копирования.

В целях обеспечения целостности и доступности данных, высокого уровня их защиты от последствий возможных инцидентов в «Реглаб» было принято решение о переходе на российское, полностью импортонезависимое ПО.

Сформулировав перечень ключевых требований к новой СРК, ИТ-специалисты «Реглаб» сравнивали отечественные решения с возможностями ранее эксплуатируемого в компании зарубежного ПО. По результатам анализа рынка и тестирования продуктов выбор пал на «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта» как на наиболее соответствующую техническим и эксплуатационным требованиям компании систему, имеющую отличную репутацию среди российских заказчиков.

«Благодаря внедрению «Кибер Бэкапа» мы теперь можем осуществлять резервное копирование критических данных из разных систем через единую консоль, что очень удобно. Кроме того, у решения «Киберпротекта» довольно обширный перечень настроек. Это помогает нам гибко формировать политики защиты данных и оптимизировать планы резервного копирования под наши требования», — отметил ведущий системный администратор «Реглаб» Данил Дудников.

В настоящее время «Кибер Бэкап» защищает около 30 ТБ корпоративных данных «Реглаб». Благодаря внедрению новой СРК в ИТ-отдел компании обеспечили надежную защиту критически важных данных, собственных сервисов и информационных систем, а также получили возможность централизованно управлять процессами резервного копирования различных типов данных через единый интерфейс.

«Для «Реглаб» как для компании, создающей сложные технические продукты, требующие разнородной инфраструктуры и инсталлированные на крупнейших предприятиях страны, важно поддерживать бесперебойную работу собственной ИТ-инфраструктуры», — сказала старший менеджер по работе с партнерами компании «Киберпротект» Татьяна Пещерова.