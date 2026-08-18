В ID от «Контур.Эгиды» добавили автономную двухфакторную аутентификацию для Windows

В сервисе ID от «Контур.Эгиды» появилась автономная двухфакторная аутентификация для входа в Windows по TOTP-коду и поддержка второго фактора при работе с Linux. Также администраторы получили возможность точечно управлять настройками 2ФА для отдельных пользователей и сценариев доступа и фильтровать трафик по IP-адресам. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Одно из ключевых обновлений — автономная аутентификация в Windows по одноразовому TOTP-коду. Раньше для проверки второго фактора при входе в операционную систему требовалось подключение к инфраструктуре ID от «Контур.Эгиды», что ограничивает использование 2ФА на компьютерах в изолированных сетях и могло создавать сложности при перебоях со связью.

Теперь WinLogon позволяет проверить TOTP-код локально. Пользователь вводит его на экране блокировки и получает доступ к рабочей станции без подключения к интернету и внешним сервисам. Новый сценарий позволяет использовать двухфакторную аутентификацию в закрытых и изолированных контурах, а также сохранять возможность входа в систему при временной недоступности внешней инфраструктуры.

Разработчики ID также расширил возможности настройки двухфакторной аутентификации. Теперь второй фактор можно отключить для конкретного пользователя в отдельном сценарии, не меняя правила его доступа к другим системам. Например, администратор может разрешить сотруднику вход в Linux без второго фактора, сохранив 2ФА при доступе к остальным корпоративным ресурсам.

Такая возможность может потребоваться для сервисных учетных записей и процессов, в которых интерактивная аутентификация невозможна. Настройку также можно временно изменить, если сотрудник потерял токен, его устройство вышло из строя или пройти стандартную проверку по другой причине невозможно.

Управлять вторым фактором можно через кабинет администратора без изменения конфигурационных файлов. Операции и изменения настроек фиксируются в журнале событий безопасности.

Еще одно обновление позволяет администраторам ID от «Контур.Эгиды» управлять доступом к сервисам на уровне IP-адресов. Организация может блокировать нежелательный входящий трафик или разрешать запросы только с доверенных адресов. Например, доступ к сервису можно ограничить корпоративной сетью или заблокировать запросы с IP-адресов определенных стран.

IP-фильтрация дополняет защиту учетных записей с помощью двухфакторной аутентификации и позволяет контролировать не только пользователя, который пытается получить доступ к сервису, но и источник запроса.

Двухфакторная аутентификация ID от «Контур.Эгиды» теперь доступна и при входе в операционные системы Linux. После стандартной проверки учетных данных пользователь дополнительно подтверждает вход вторым фактором. Таким образом, одного скомпрометированного или подобранного пароля недостаточно для получения доступа к системе.

Обновление позволяет организациям применять дополнительную защиту учетных записей как в Windows-, так и в Linux-инфраструктуре. Это актуально в том числе для компаний, которые используют Linux на рабочих станциях и серверах или постепенно расширяют его применение, включая государственные организации и компании с объектами критической информационной инфраструктуры.

Евгений Плотников, менеджер продукта ID от «Контур.Эгиды»: «Новые возможности позволяют гибче выстраивать двухфакторную аутентификацию в инфраструктуре организации: использовать ее в изолированных контурах, задавать разные правила для отдельных пользователей и сценариев, ограничивать источники подключений и защищать вход в Windows и Linux».